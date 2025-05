Red Bull houdt vertrouwen in Horner en wil jubileum groots vieren

De Grand Prix van Imola wordt voor Red Bull een erg speciaal weekend. Christian Horner staat namelijk voor de 400ste Grand Prix aan het roer bij Red Bull Racing. Het energiedrankjesbedrijf heeft ervoor gekozen om deze 400ste Grand Prix groots te gaan vieren.

Horner debuteerde in 2005 in Australië, de debuutrace van het team van Dietrich Mateschitz, Horner was toen nog maar 31 jaar oud. In de afgelopen twintig jaar heeft de Brit acht coureurskampioenschappen, zes constructeurskampioenschappen en meer dan 120 overwinningen geleid en dat verdient natuurlijk een feestje.

Niet meer de dominantste

Hoewel Red Bull niet meer het dominantste team op de grid is, heeft het wel bewezen om mee te kunnen vechten om podiums en af en toe een overwinning. Hoewel Red Bull in Imola zijn 400ste Grand Prix viert, is het eigenlijk zijn 401ste Grand Prix. Tijdens de GP van de Verenigde Staten in 2005 moest het team zich terugtrekken vanwege een bandenprobleem.

Echter, de viering is niet het enige omtrent de teambaas. Er zijn volop geruchten waarin Christian Horner zijn baan dreigt te verliezen. Vorige week meldde het Italiaanse tijdschrift AutoSprint dat Horner de steun van Thaise aandeelhouder Chalerm Yoovidhya zou kunnen verliezen als het team niet beter presteert in Imola. Zowel de concurrentie als de kampioenschapskansen moeten verbeteren.

Geen updatepakket

In plaats van een groot updatepakket neemt Red Bull Racing updates mee om de RB21 verder te ontwikkelen. Het gaat stap voor stap en deze 'evolutie' begon in Saoedi-Arabië met aanpassingen aan de vloer. In Miami waren het de voorwielophanging en de achterkant die geüpdatet zijn.

In Imola is het vooral de vloer van Tsunoda die gelijk komt aan de vloer van Verstappen, waardoor beide coureurs met exact dezelfde auto rijden, maar het succes van deze updates gaat geen invloed hebben op de toekomst van Horner. De teambaas heeft een contract tot het seizoen van 2030 en zei eerder dit jaar dat hij 'absoluut' blijft.