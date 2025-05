Mercedes geeft Valtteri Bottas nieuwe kans

Het team van Mercedes heeft Valtteri Bottas weer een kans gegeven achter het stuur van een Formule 1-wagen. De Finse reservecoureur kwam afgelopen weekend in actie op het circuit van Paul Ricard, en hij kroop achter het stuur van een opvallende auto.

Bottas is dit jaar de reservecoureur van het team van Mercedes. De Finse coureur is aanwezig bij alle Grand Prix-weekenden, en komt verder niet in actie in andere kampioenschappen. Toch krijgt de coureur de kans achter het stuur van Formule 1-materiaal. Eerder werkte hij een TPC-test af voor McLaren, en afgelopen weekend kreeg hij ook weer een kans van zijn werkgever Mercedes.

Reünie met historische wagen

Bottas hintte afgelopen weekend al op een run in een Formule 1-wagen. Op sociale media plaatste hij foto's dat hij aanwezig was op het circuit van Paul Ricard in Frankrijk. De Fin deelde later beelden van zijn testdag, hij had namelijk rondjes gereden in de Mercedes W11 uit 2020. Voor Bottas was het een terugkeer achter het stuur van een bekende auto, aangezien hij in dat jaar voor Mercedes reed.

Op de beelden was te zien dat Bottas reed op regenbanden, en dat het circuit ook nat was gespoten. Op het circuit van Paul Ricard zijn sprinklers aanwezig, waardoor het hier mogelijk is om onder droge omstandigheden toch op een natte baan te testen. Ook Andrea Kimi Antonelli werd gespot op het Franse circuit.

Was het een TPC-test?

Het ging in het geval van Bottas niet om een TPC-test. Volgens het sportieve reglement van de FIA, geldt dit alleen voor de auto's die werden gebruikt in de drie seizoenen voor het afgelopen seizoen. De W11 is afkomstig uit 2020, en valt dus niet onder deze regels. De test van Bottas viel waarschijnlijk onder de regels van het Testing of Historic Cars. Wat de aanleiding was voor deze test, is niet bekend.