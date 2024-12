Officieel: Bottas nieuwe reservecoureur van Mercedes

Het team van Mercedes heeft hun nieuwe reservecoureur aan de wereld gepresenteerd. Het is geen verrassing, want ze hebben Valtteri Bottas aangetrokken. De Fin heeft een verleden bij Mercedes, en hij reed dit jaar in de Formule 1 voor het team van Sauber.

Bottas reed in Abu Dhabi zijn laatste race voor Sauber. Daarvoor was al duidelijk dat hij vroeg of laat zou worden gepresenteerd door Mercedes. Hij reed van 2017 tot en met 2021 al voor de Duitse renstal. Mick Schumacher vertrok eerder dit jaar als reservecoureur, en Bottas neemt deze taak nu op zich. Het team van Mercedes heeft voor 2025 George Russell en Andrea Kimi Antonelli onder contract staat als racecoureurs.

Bottas kende dit jaar een rampzalig seizoen in de Formule 1. Hij scoorde geen WK-punten, en zijn toekomst was geruime tijd onzeker. In de laatste fase van het seizoen werd duidelijk dat Bottas openstond voor een rol als reservecoureur bij zijn oude team. Bij Mercedes vormde hij jarenlang een rijdersduo met Lewis Hamilton, en wist hij tien races te winnen. Het is niet duidelijk of Bottas zijn rol als reservecoureur gaat combineren met een zitje in een andere klasse.