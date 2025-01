Button ziet mooie sfeer ontstaan bij Williams: "Zoals in 2000"

Het team van Williams hoopt dit jaar weer een aantal stappen te zetten in de Formule 1. Met Alexander Albon en Carlos Sainz hebben ze twee sterke coureurs in huis, en ze kijken naar de toekomst. Jenson Button stelt dat de sfeer binnen het team zeer goed is.

Williams kende vorig jaar een minder seizoen. Ze kampten met een aantal problemen, en ze hadden bijvoorbeeld geen reservechassis aan het begin van het seizoen. Voor aankomend seizoen moeten de dingen beter gaan, en ze hebben op het gebied van coureurs stappen gezet. Albon krijgt gezelschap van Carlos Sainz, die overkomt van het topteam van Ferrari. Een aantal kenners denken dat Williams grote stappen kan gaan zetten.

Jenson Button ziet mooie dingen ontstaan bij Williams. De Britse enkelvoudig wereldkampioen is als ambassadeur betrokken bij Williams, en hij spreekt zich uit bij Crash.net: "De sfeer voelt hetzelfde aan als in 2000. Het voelt leuk en spannend, en als het op racen aankomt is het natuurlijk serieus, maar het is een soort familiesfeer. Toen ik weer bij het team kwam als ambassadeur, was de sfeer niet helemaal hetzelfde. Je had mensen die daar al decennia rondliepen, en er kwam jong talent binnen. Het juiste leiderschap was nodig om iedereen als één te laten fungeren. Nu is er denk ik meer geloof in de richting die we op gaan, dus het is belangrijk om samen te werken om aan de toekomst te werken."