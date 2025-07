Haas kondigt F1-debuut van Japanse superster aan

Het team van Haas heeft een opvallende testdag aangekondigd. Volgende maand reizen ze af naar Japan, waar ze een test gaan uitvoeren met twee Japanse coureurs. Het is een nieuwe stap in hun samenwerking met Toyota.

Haas kondigde vorig jaar een samenwerking aan met het grote Japanse merk Toyota. De Japanners verlieten de Formule 1 in 2009 en zijn vandaag de dag vooral actief in eigen land en in de Hypercar-klasse in het World Endurance Championship. De samenwerking met Haas zorgt ervoor dat Japanse coureurs nu weer sneller een kans kunnen krijgen in F1-materiaal, en nu gaan ze een volgende stap zetten.

Kansen voor Toyota-coureurs

Door de samenwerking met Toyota kan Haas sinds dit jaar TPC-tests uitvoeren, waarbij er gebruik mag worden gemaakt van oudere auto's. Begin dit jaar liet Haas Toyota-talent Ritomo Miyata al een TPC-test afwerken, en WEC-superster Ryo Hirakawa werd aangesteld als reservecoureur. Hij reed eerder dit jaar ook al een aantal vrije trainingen.

Daarnaast mocht Kamui Kobayashi recent voor het eerst in jaren weer met een Formule 1-wagen rijden, en liet Haas oud-coureur en huidig Toyota-kopstuk Kazuki Nakajima rijden tijdens het Goodwood Festival of Speed. Het zijn zaken die voortkomen uit de samenwerking tussen beide merken.

Fuji Speedway

Volgende maand gaat Haas weer een stapje verder, en organiseren ze een zeldzame TPC-test in Japan. Ze organiseren een test op de Fuji Speedway, en dat is opvallend. Normaal gesproken vinden TPC-tests immers plaats op circuits in Europa.

Debuut voor Super Formula-kampioen

Haas geeft tijdens de TPC-test van komende maand twee Japanse coureurs de kans achter het stuur van de VF-23 uit 2023. Het gaat om Hirakawa, en Sho Tsuboi, die zijn debuut gaat maken in een Formule 1-wagen. Tsuboi is de regerend Super Formula-kampioen en wordt gesteund door Toyota. De test vindt plaats op 6 en 7 augustus, vlak na de laatste race voor de zomerstop.