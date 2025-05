Frustraties beginnen te groeien bij 'nieuwe' Lewis Hamilton

Lewis Hamilton rijdt dit jaar zijn eerste seizoen voor het team van Ferrari. Zijn resultaten vallen nog tegen, en dat zorgt voor teleurstelling. Volgens Jenson Button heeft men nu te maken met een andere soort Hamilton.

Hamilton maakte afgelopen winter de sensationele overstap van Mercedes naar Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen wil bij het team van Ferrari geschiedenis gaan schrijven, hij wil alle records uit de boeken gaan rijden, maar dat wil vooralsnog niet lukken. Ze lopen flink achter op de concurrentie, en de frustratie begint te groeien bij Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen maakte in Miami een gefrustreerde indruk, maar voelde zich in Imola al beter. De vraag is of hij in staat is dit goede gevoel vast te houden.

Totaal ander persoon

Jenson Button was jarenlang de teamgenoot van Hamilton bij McLaren. De wereldkampioen van 2009 geeft zijn mening over Hamilton in gesprek met Sky Sports: "Lewis is nu een totaal ander persoon dan toen wij teamgenoten waren. Als het toen even tegenzat, dan kwam hij de volgende dag weer terug, en was hij echt supersnel. Nu is hij veel kalmer qua persoonlijkheid, veel vollediger."

Het gaat pijn doen

Hamilton legt het regelmatig af tegen zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. Het zorgt voor de nodige teleurstelling, en Button ziet ook dat gebeuren. De Brit stelt dat Hamilton het steeds een beetje zwaarder begint te krijgen. Hij geeft zijn heldere mening als hij verder gaat met zijn verhaal: "Ik denk echter dat het hem nu een beetje pijn begint te doen en dat hij constant langzamer is dan zijn teamgenoot Leclerc. Dat is niet hoe Lewis Hamilton in elkaar zit. Hij is gewoon een winnaar."

Hamilton staat momenteel op de zesde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. De zevenvoudig wereldkampioen heeft op een sprintzege in China na nauwelijks iets laten zien. In Imola ging het al wat beter en kwam hij als vierde over de streep. Het was zijn beste prestatie van het seizoen.