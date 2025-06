Norris ontvangt steun na pijnlijke crash: "Dit soort dingen gebeuren"

Lando Norris zorgde anderhalve week geleden voor chaos in Canada. Hij reed tegen zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri aan, waarna hij diep door het stof ging. Volgens Jenson Button horen dit soort dingen er bij, en hij wijst naar zijn eigen momenten met Lewis Hamilton.

McLaren laat Norris en Piastri vrij met elkaar vechten. In Canada deden ze dit dan ook, al ging dat niet helemaal goed. In de slotfase deed Norris er alles aan om Piastri te passeren, maar hij dook in een gat dat helemaal niet bestond. Hij belandde in een soort sandwich tussen de pitmuur en de wagen van Piastri. Zijn race was voorbij, en de stewards wezen hem als schuldige aan.

Het incident deed veel mensen denken aan een crash tussen toenmalig McLaren-coureurs Jenson Button en Lewis Hamilton in 2011. De twee Britse coureurs raakten elkaar toen op een vergelijkbare manier, waardoor Hamilton uitviel.

Herkenbare situatie

Button trekt zelf ook deze vergelijking in gesprek met Sky Sports: "Het was een fout van Lando, maar dit soort dingen gebeuren. Lewis en ik crashten veertien jaar geleden ook met elkaar op exact hetzelfde stuk. Dus dit kan gewoon gebeuren. Dit is het moment waarop we gaan zien of Lando mentaal gezien er goed voor staat en er dus ook goed uitkomt."

"Persoonlijk denk ik van wel. Ik denk dat hij een bocht heeft gemaakt, sorry voor die woordgrap, en zeker is van zijn eigen kwaliteiten. Dus ik kijk ernaar uit om te zien hoe hij dit achter zich laat."

Prachtige strijd

Button geniet verder van het duel: "Ik vind het leuk dat we nu een strijd hebben tussen teamgenoten, want dit is wel de titelstrijd. Het is goed om te zien dat ze er hard voor gaan. Ze gaan fouten maken, maar dit is een moment waarop ze de kansen moeten grijpen."

"Je weet niet wanneer de volgende kans zich voordoet, en of dat überhaupt nog wel gaat gebeuren met de nieuwe regels. Dus ze gaan nu allebei vol voor de titel."