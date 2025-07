F1-teambaas plaatst Perez op een voetstuk

Sergio Perez maakt werk van een F1-comeback. Hij hoopt in 2026 weer op de grid te staan, en voert gesprekken met meerdere teams. Cadillac en Alpine zijn al voorbijgekomen in de geruchtenmolen. Sauber-teambaas Jonathan Wheatley is lovend over de Mexicaan.

Jonathan Wheatley en Sergio Pérez kennen elkaar van hun tijd bij Red Bull Racing. Wheatley was sportief directeur bij het team van Red Bull, en hij is zeer te spreken over de Mexicaan.

Vertrek

Als we vorig jaar naar de contracten keken van alle coureurs, zou ook Perez dit seizoen op de grid staan. Echter, Red Bull zou Red Bull niet zijn als het Pérez niet zou ontslaan. Pérez werd vervangen door Liam Lawson, die op zijn beurt na twee races werd gedegradeerd naar Racing Bulls.

"Allereerst: ik heb echt genoten van de samenwerking met Checo. Hij is een geweldig persoon, met een fantastische houding tegenover het leven, punt", zegt de Sauber-teambaas tegen Motorsport.com. "Ik twijfel geen moment aan zijn snelheid. Dat zat er vanaf het begin al in. Hij heeft een paar indrukwekkende races gereden bij mijn vorige team, en ik denk niet dat het een probleem is dat hij even uit de roulatie is geweest. Als je weet hoe je een Formule 1-auto moet besturen, dan verleer je dat niet."

Samenwerking was plezierig

Volgens Wheatley was het dus een plezierige samenwerking met de Mexicaan: "Ik bracht in het begin veel tijd met hem door, omdat ik hem wilde leren kennen en hem wilde helpen zich aan te passen aan het team. Wat ik echt waardeerde, is dat hij mij uitdaagde in mijn rol – hij zette me stevig onder druk", legt hij uit.

"Hij liet me nadenken of ik echt alles gaf wat ik in me had. Niet omdat hij kritiek uitte, maar omdat hij op een positieve manier de discussie aanging. Ik vond dat waardevol. Ik denk dat het me hielp om beter te worden in mijn werk, en ik hoop dat het wederzijds was – dat onze samenwerking hem ook beter heeft gemaakt. Hij is volledig gefocust op prestaties – en wat wil je nog meer van een coureur?"