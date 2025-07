Red Bull geeft Lindblad nieuwe kans tijdens speciale filmdag

Red Bull-toptalent Arvid Lindblad krijgt vandaag weer de kans om meters te maken in Formule 1-materiaal. Hij is namelijk gespot op het circuit van Imola, waar Red Bulls zusterteam Racing Bulls een zogenaamde filmdag afwerkt.

De 17-jarige Lindblad wordt gezien als de volgende superster van Red Bull. Hij kreeg van de FIA een uitzondering, waardoor hij een superlicentie aan kon vragen. Red Bull maakte hier direct gebruik van, en ze lieten hem in Silverstone de eerste vrije training rijden. Eerder werkte hij al een paar testdagen af, en vandaag maakt hij ook weer veel meters.

Lindblad is namelijk gespot op het circuit van Imola, waar hij in actie komt tijdens een zogenaamde filmdag. De VARCB 02 van dit jaar werd op de baan gespot. Hier mogen geen tests mee worden afgewerkt, al kan dat wel onder de regels van een filmdag.

Filmdag

Per jaar mogen Formule 1-teams maximaal 200 kilometer rijden tijdens een filmdag. Op zo'n dag wordt er gereden met speciale banden, en mag er niet worden gereden met nieuwe onderdelen. Het is vooral een dag waarop de teams beeldmateriaal kunnen schieten voor sponsorvideo's of PR-activiteiten.

Volgens Motorsport.com komen naast Lindblad ook Isack Hadjar en Liam Lawson in actie tijdens deze filmdag. Voor Racing Bulls is dat belangrijk, want hierdoor kunnen ze beelden schieten van de huidige line-up. Lawson begon dit seizoen immers als coureur van Red Bull, maar werd na twee races vervangen door Yuki Tsunoda. De Japanner nam op zijn beurt afstand van zijn zitje bij Racing Bulls.

Oudere auto voor Lindblad

Voor Lindblad is dit vooral een dag om kennis te maken met de huidige auto's. Volgens Motorsport.com reed hij overigens niet met de VCARB 02, maar met de AT04 van een paar jaar terug. Het is de verwachting dat de 17-jarige Brit later dit jaar wat vrije trainingen gaat rijden voor Red Bull en Racing Bulls.

Motorsport.com meldt verder dat ook de Toro Rosso STR1 uit 2006 op de baan is gespot. Dit zou dan weer te maken hebben met de vieringen rondom het 20-jarige bestaan van Red Bull Racing.