Unieke Brawn-bolide gaat onder de hamer

Liefhebbers van historische Formule 1-wagens kunnen binnenkort weer hun slag slaan. Een zeldzame titelwinnende wagen gaat namelijk onder de hamer tijdens het raceweekend in Miami. Het gaat om de Brawn GP-bolide waarmee Jenson Button in 2009 wereldkampioen werd.

Het seizoen van 2009 was een soort sprookje. Honda trok de stekker uit hun Formule 1-project, waarna Ross Brawn de boel overnam. Tot ieders verbazing won het team met Jenson Button de openingsrace in Australië. Daar bleef het niet bij, want Button bleef winnen. Na een sterke eerste seizoenshelft hield Button stand en werd hij tot verbazing van velen wereldkampioen. Brawn GP werd dat seizoen tevens constructeurskampioen.

Unieke wagen

Het was voor Brawn direct het laatste seizoen in de Formule 1. Ze werden namelijk overgenomen door Mercedes, waardoor ze het eerste en enige Formule 1-team zijn dat in hun enige seizoen kampioen werd. De witte wagens van Brawn kregen een iconische status, en nu gaat er eentje onder de hamer. Veilinghuis Bonhams zal de wagen gaan veilen rondom de Grand Prix van Miami. Volgens Bonhams gaat het om de auto met chassisnummer 001/01, dit was het chassis dat waarschijnlijk eigendom is geweest van Button zelf. Het is dan ook de auto waar Button zijn eerste races voor Brawn mee won, en waarmee hij het sprookje begon.

Prijs

Het is nog niet duidelijk hoeveel de auto moet gaan opbrengen. De verwachting is dat de wagen wel meerdere miljoenen gaat opleveren. In recente veilingen brachten Formule 1-wagens zeer veel geld op. Afgelopen weekend werd het record voor de duurste Formule 1-wagen ooit verbroken. In Stuttgart werd de iconische Mercedes W196R Stromlinienwagen uit de jaren '50 geveild. De wagen werd gestuurd door Stirling Moss en Juan Manuel Fangio, en de nieuwe eigenaar betaalde een reusachtig bedrag van 51,5 miljoen euro. Het is niet de verwachting dat de Brawn ook zo'n bedrag gaat opbrengen.