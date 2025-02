Overstap Hamilton zorgt voor twijfel: moedig of verkeerde keuze?

Voor Lewis Hamilton is het dit jaar een jaar van de waarheid. Hij is overgestapt naar Ferrari, en bij het Italiaanse topteam wil hij nu geschiedenis gaan schrijven. Critici vragen zich af of dit wel zo'n slimme keuze is, maar volgens Jenson Button is het een moedige stap.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton nam eind vorig jaar afscheid van Mercedes. Weinig mensen hadden verwacht dat Hamilton voor een ander team zou gaan rijden, maar het moment is nu toch gekomen. Bij Ferrari begint Hamilton op zijn veertigste aan een nieuw avontuur, en dat moet de geschiedenisboeken ingaan als een sprookje. Het blijft echter de vraag of dit wel gaat lukken.

Wens van alle coureurs

Oud-wereldkampioen Jenson Button vindt Hamiltons stap naar Ferrari prachtig. De Brit is zeer complimenteus, en hij deelt zijn verwachtingen met La Gazzetta dello Sport: "Ik begrijp de keuze van Hamilton heel erg goed. Om voor Ferrari te rijden is iets geweldigs, het is iets dat wij als coureurs allemaal ooit in onze gedachten hebben gehad, het is een wens om ooit voor Ferrari te rijden. Het interessante van Lewis is het moment waarop hij deze keuze heeft gemaakt."

Moedige Hamilton

Button denkt dat zijn voormalig teamgenoot Hamilton op een gegeven moment een Ferrari-stap uit zijn hoofd heeft gezet. Volgens Button had Hamilton waarschijnlijk verwacht dat hij zijn loopbaan zou beëindigen bij Mercedes: "Dat maakt het verhaal nog beter, het is echt een fantastisch verhaal voor de sport. Ik denk dat wanneer je op je veertigste overstapt naar een nieuw team, waar ze een andere taal spreken, waar je de teamgenoot wordt van iemand als Charles Leclerc die al jaren op zijn plaats zit bij het team, dan laat dat heel erg veel moed zien. Het is een belangrijke strijd, maar ik denk dat Lewis zich klaar voelt om die strijd aan te gaan. Hij is de enige die het zou kunnen doen."