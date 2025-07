Stroll sneert naar andere coureurs: "Zwijgen vanwege politieke redenen"

De Formule 1 gaat er vanaf volgend jaar volledig anders uitzien. Er gaan nieuwe, ingrijpende regels gelden en daar is niet iedereen blij mee. Lance Stroll is er opvallend uitgesproken over, en stelt dat zijn collega-coureurs er vanwege politieke redenen niets over willen zeggen.

Vanaf 2026 gaan er nieuwe aerodynamische en motorische regels gelden in de Formule 1. Dit zorgt ervoor dat de auto's er volledig anders uit gaan zien, en dat er meer elektrische componenten worden geïntroduceerd. De coureurs zijn daar niet allemaal even blij mee, want dit kan ervoor zorgen dat de auto's zich heel anders kunnen gaan gedragen.

Accu's

Aston Martin-coureur Lance Stroll heeft er helemaal geen zin in. De Canadees is opvallend uitgesproken bij de internationale media: "Het is jammer dat we de weg van de elektrische energie inslaan en dat we alle downforce van de auto's moeten halen om de accu's te kunnen ondersteunen."

"Het zou leuk zijn om lichte, wendbare en snelle auto's met veel downforce te zien, en het geheel een beetje eenvoudiger te maken. Dat we minder kiezen voor een energie- of accukampioenschap of een wetenschappelijk project, en meer voor een echt racekampioenschap Formule 1."

Geen fan

Het zijn opvallend felle woorden van de normaal zo stille Stroll. De Aston Martin-coureur gaat verder met zijn verhaal: "Ik ben geen fan van de kant die we opgaan, maar als we een snelle auto hebben, we competitief zijn en sneller zijn dan de rest, dan heb je niets te klagen. Ik ben alleen niet zo'n grote fan van deze regels."

Sneer naar andere coureurs

Volgens Stroll geldt dit voor meer coureurs. Hij stelt dat ze hun mening niet durven geven: "Ik denk dat veel coureurs het hier mee eens zijn. Misschien willen sommigen er vanwege politieke redenen niet over praten."

Stroll staat momenteel op de twaalfde plaats in het wereldkampioenschap met 20 WK-punten.