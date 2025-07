Lando Norris wil niet worden gezien als een F1-legende

Lando Norris jaagt dit jaar op zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. De Brit schreef anderhalve week geleden zijn thuisrace op zijn naam en staat op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Norris stelt echter dat hij niet per se wil worden herinnerd als een groot coureur.

Norris vecht dit jaar een titelduel uit met zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. Bij McLaren hebben ze ervoor gekozen om niet in te grijpen, en de coureurs te laten vechten. Dit zorgt ervoor dat Piastri en Norris elkaar tot het uiterste pushen, wat vorige maand misging in Canada. Daar raakten ze elkaar, en viel Norris uit. Toch is de titel voor hem nog lang niet uit zicht.

Nalatenschap

Norris is enorm populair, en kan met een eventuele wereldtitel in de geschiedenisboekjes belanden. Norris heeft echter niet nagedacht over een nalatenschap, zo stelt hij in een interview met Rolling Stone: "Ik denk dat het enige wat ik wil dat mensen van mij herinneren, is wat voor persoon ik was."

"Ik hoef niet per se een nalatenschap te hebben of herinnerd te worden als één van de beste coureurs of zo. Het is gewoon iets waar ik me niet druk om maak."

De beste ooit

Norris wil dan ook niet aan de toekomst denken. Hij denkt niet na over hoe men na zijn loopbaan naar hem kijkt. Voor Norris telt alleen het hier en nu: "Sommige mensen willen graag worden herinnerd als de 'beste coureur ooit'. Maar ik weet het niet, ik heb het gevoel dat iedereen het uiteindelijk toch zal vergeten. Dus voor mij heeft dit geen zin. Ik beleef er geen plezier aan om aan die dingen te denken."

Norris heeft in de eerste helft van het seizoen 226 punten bij elkaar gereden. De Brit heeft een kleine achterstand op zijn teamgenoot Oscar Piastri, die op 234 punten staat.