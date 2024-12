Montoya begrijpt Sainz: "Williams kan het nieuwe McLaren worden"

Carlos Sainz rijdt vanaf 2025 voor het team van Williams. Het voelt als een stapje terug, maar bij Williams barsten ze van de ambities. Juan Pablo Montoya begrijpt deze stap van Sainz en hij stelt dat Williams in staat is om de opmars van McLaren te kopiëren.

Sainz moest het team van Ferrari verlaten, omdat men daar Lewis Hamilton heeft aangetrokken voor 2025. De Spanjaard werd in verband gebracht met meerdere teams, maar koos uiteindelijk voor Williams. Het is een opvallende stap, aangezien de Britse renstal vooral achteraan het veld rondreed in 2024. Toch liggen er veel mogelijkheden, want Williams wil in de komende jaren gaan terugkeren aan de top.

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya vindt het dan ook geen vreemde keuze van Sainz. De Colombiaan spreekt zijn steun uit voor de keuze van Sainz in gesprek met Marca: "Van de kansen die hij heeft gehad, is dit volgens mij wel de beste, ja. Williams kan over twee of drie jaar een nieuw McLaren van nu zijn. Kijk naar McLaren, en kijk waar ze drie of vier jaar geleden waren. Carlos kan gaan groeien met Williams. Als de dingen goed doen, dan kunnen het gaan behalen." McLaren werd dit jaar constructeurskampioen, terwijl ze een aantal jaar geleden nog vastzaten in het middenveld.