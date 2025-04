Ook in zijn derde Grand Prix voor Ferrari wist Lewis Hamilton niet te overtuigen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen had het zwaar, en kwam als zevende over de streep. Hij baalde, maar heeft zijn hoop nu gevestigd op een aanstaande verbetering van Ferrari.

Hamilton had zijn eerste weken in dienst van Ferrari vast anders voorgesteld. De Brit droomde stiekem van een nieuwe wereldtitel, maar die is voorlopig uit zicht. In Japan kwam Ferrari niet in het stuk voor, en kon Hamilton zich niet mengen in de strijd om de podiumplaatsen. Hij vocht een klein duel uit met Isack Hadjar, en moest genoegen nemen met de teleurstellende zevende plaats.

Banden

Hamilton was na afloop dan ook niet tevreden met zijn resultaat. De Brit had op een beter resultaat gehoopt. Zuchtend keek hij bij zijn landgenoten van Sky Sports terug op zijn race: "Ik heb vandaag het beste gedaan wat ik kon. Ik kwam oprecht snelheid te kort in vergelijking met de auto's die voor me reden. Ik weet ook nog niet het beste uit mijn banden te krijgen."

Verbeteringen

Hamilton heeft wel het gevoel dat Ferrari in de komende races stappen kan gaan zetten. De Brit heeft zijn hoop gevestigd op aanstaande verbeteringen van Ferrari. Hoopvol deelt hij zijn verwachtingen voor de komende races: "We hebben iets gevonden op de auto waardoor we niet goed presteerden in de afgelopen drie races. Dus ik hoop dat zodra dat is gefikst, ik betere resultaten kan gaan neerzetten. We moeten nu vooruit en omhoog."

Wereldkampioenschap

Hamilton en Ferrari lopen allebei achter in het kampioenschap. Hamilton staat momenteel op de achtste plaats in het wereldkampioenschap met slechts vijftien punten. Zijn teamgenoot Charles Leclerc staat zesde met twintig punten. In het constructeurskampioenschap heeft Ferrari wel wat stapjes gezet, en staan ze nu op de vierde plaats. Hun achterstand op Red Bull, Mercedes en McLaren is echter nog groot.