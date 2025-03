Max Verstappen wordt door veel mensen gezien als één van de beste coureurs van deze eeuw. Dit jaar kan hij zijn vijfde titel op rij gaan pakken, maar Red Bull valt nog een beetje tegen. De auto is volledig op het afgestemd, en volgens Juan Pablo Montoya is het zo dat Verstappen door de wagen beter lijkt dat hij echt is.

Het is een veelgehoorde bewering: de auto van Red Bull is volledig naar de wensen van Verstappen gebouwd. Doordat de auto precies zo is afgesteld naar de zin van Verstappen, is het voor zijn teamgenoten extreem lastig om er goed mee om te gaan. Het is dan ook nog maar de vraag hoe Yuki Tsunoda zich zal voelen in de tweede Red Bull. Zijn voorgangers hadden er in ieder geval de nodige moeite mee.

Auto is voor Max gebouwd

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya denkt dat Verstappen helemaal niet zo goed is als iedereen denkt. Volgens de Colombiaan komt dit vooral door de auto, zo legt hij uit aan Vision4Sport: "Verstappen bewijst helemaal niet dat hij beter is dan de rest. De auto is voor hem gemaakt. Ik denk helemaal niet dat de Red Bull zo slecht is. Hij wordt echt gebouwd voor Max op een manier waarop hij het er allemaal geweldig uit kan laten zien, maar die auto is echt voor hem gebouwd."

Comfortabel

Montoya denkt dat Red Bull volledig naar de wensen van Verstappen werkt: "Alles wordt voor hem gedaan, voor de manier waarop hij het fijn vindt om te rijden. Je ziet Max het helemaal niet moeilijk hebben met de auto. Hij kan de auto besturen, en dat terwijl de auto helemaal niet geweldig te besturen is. Het lukt hem wel gewoon. Als iemand zich comfortabel voelt, terwijl de ander dat niet heeft, dan is dat een groot verschil. Dat is gewoon het probleem bij Red Bull. Je hebt iemand die geweldig met de auto kan omgaan en de filosofie begrijpt. Daarnaast zit iemand met een andere filosofie, dat heeft tijd nodig."