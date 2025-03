Het team van McLaren is sterk aan het seizoen begonnen. Toch is hun voorsprong minder groot dan gedacht, en dat zorgt voor geruchten over de achtervleugel. Het lijkt er nu op dat McLaren de vleugels toch heeft moeten aanpassen naar aanleiding van de strengere controles van de FIA.

McLaren zorgde vorig jaar voor argwaan bij de concurrentie toen bleek dat hun vleugels wel heel erg doorbogen. In Azerbeidzjan reden ze zelfs met een achtervleugel waarbij er een soort mini-DRS leek te ontstaan. Deze vleugel werd verboden door de FIA, en voor dit jaar werden er strengere controles aangekondigd. In Australië begon de FIA met deze controles, waarna de regels werden aangescherpt voor China.

Marges verkleinen

Vrij abrupt werd het besluit genomen om de marges te verkleinen van de openingen van de achtervleugels. De grootte van de opening mocht nog maar 05, millimeter bedragen. Aangezien het om een plotselinge aanpassing ging, gold er voor het weekend in China een tolerantiemarge van 0,25 millimeter. In Japan is dit echter niet meer het geval.

McLaren ontkende aanpassingen

De vraag die bleef hangen, was waarom de FIA deze ingreep doorvoerde. Uiteindelijk bleek dat de autosportfederatie genoeg aanleiding zag om de technische richtlijn aan te passen. Er werd direct gewezen naar McLaren, maar bij de Britse renstal bleven ze volhouden dat ze de vleugel niet hadden aangepast.

In China viel echter op dat Lando Norris en Oscar Piastri veel minder snel waren dan verwacht. Ze pakten wel het 1-2tje, maar hun voorsprong op de concurrentie was veel kleiner dan verwacht. Dit kan er op wijzen dat er tóch iets is aangepast, al blijft dat onduidelijk.

Stijvere achtervleugel

Volgens The Race heeft men bij de FIA wel degelijk het vermoeden dat McLaren niet door de tests zou zijn gekomen als deze in Australië waren geïntroduceerd. FIA-kopstuk Nikolas Tombazis gaf eerder al aan dat vier of vijf teams hun vleugels moesten aanpassen. McLaren zweeg, maar volgens The Race lijkt het er wel op dat McLaren in China met een stijver afgestelde achtervleugel reed waardoor ze topsnelheid verloren.