Max Verstappen heeft zijn eerste race van het seizoen gewonnen. Op het circuit van Suzuka was hij sterker dan zijn concurrenten, en wist hij de jagende McLarens te verslaan. Na afloop was Verstappen heel erg tevreden, en stelde hij dat hij dit niet had verwacht.

Bij Red Bull gingen in de afgelopen weken alle alarmbellen af. De prestaties vielen tegen, en Verstappen was ook niet tevreden. Hij deed er alles aan om het team te pushen, zodat ze verbeteringen zouden doorvoeren. Op de vrijdag in Japan zag het er nog steeds niet goed uit, maar na de pole op zaterdag begon men hoopvol te worden. In de race wist Verstappen de McLarens achter zich te houden en was zijn eerste zege van 2025 een feit.

Pole

Na afloop kreeg Verstappen van Viaplay de vraag of hij dit had zien aankomen: "Ik denk dat toen ik hier op vrijdag naartoe kwam, ik niet had verwacht dat ik kon winnen dit weekend. Vooral niet na de vrijdag. Het belangrijkste was de pole. Want uiteindelijk waren de McLarens wel sneller, maar konden ze niet in de DRS komen om de aanval te openen."

Inhalen

Op Suzuka is het heel erg lastig om in te halen, en volgens Verstappen is dat heel erg logisch: "Je hebt hier veel snelle bochten, je kan heel moeilijk volgen en je banden worden heel erg warm als je dichtbij komt. Met de auto's die elk jaar worden verbeterd, krijg je meer vuile lucht. Dus het wordt alleen maar lastiger. Als de rondetijden dicht bij elkaar liggen, zonder dat er veel bandendegradatie is, wordt het lastig."

Trein

Verstappen voelde zich goed, maar hij denkt dat als hij in een McLaren had gezeten, hij allang meer had gewonnen. Hij stelde dat hij dan een soort Shinkansen-trein was: "Ik ben heel erg blij met wat ik doe. Ik wil er niet aan denken wat er wat gebeurd als ik in die andere auto had gezeten. Dan had je me niet meer gezien!"