Carlos Sainz kende een teleurstellende kwalificatie in Japan. De Spaanse Williams-coureur wist het derde gedeelte van de kwalificatie niet te bereiken, en hij moest zich ook nog eens melden bij de stewards. Daar heeft hij een gridstraf van drie plaatsen gekregen.

In de kwalificatie ging het bijna mis tussen Sainz en Ferrari-coureur Lewis Hamilton. De Brit wilde beginnen aan een snel rondje, toen hij in de eerste bocht ineens de langzaam rijdende Williams tegenkwam. Hamilton riep dat Alexander Albon hem blokkeerde, maar het was Sainz die hem in de weg had gereden. Na afloop mochten Hamilton en Sainz zich bij de stewards melden om het moment te bespreken.

Sainz zag Hamilton niet

Sainz was bezig met een langzame ronde, toen Hamilton aankwam rijden. Hij stelde bij de stewards dat hij volledig werd verrast door de aanstormende Ferrari. Door de hoek waarop zijn auto op de baan reed kon hij hem niet zien aankomen in zijn spiegels. Williams had Sainz is helemaal op de juiste manier gewaarschuwd, en de stewards zijn dan ook van mening dat hij actie had kunnen ondernemen om aan de kant te gaan voor de Ferrari van Hamilton.

Gridstraf

De stewards hebben Sainz een gridstraf van drie plaatsen gegeven. Dit is de gebruikelijke straf in dit soort situaties, en ze zagen geen reden om een andere straf uit te delen aan de Spaanse Williams-coureur. Sainz had de twaalfde tijd neergezet in de kwalificatie, en hij zal de Grand Prix dus vanaf de vijftiende plaats gaan starten. Hierdoor schuiven Fernando Alonso, Liam Lawson en Yuki Tsunoda een plekje op op de grid op het circuit van Suzuka. Voor Sainz is het een pijnlijke straf, ook omdat zijn teamgenoot Alexander Albon veel beter voor de dag kwam.

Albon noteerde de negende tijd in de kwalificatie, en was daarmee net iets langzamer dan Hamiltons Ferrari.