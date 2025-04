Mooi nieuws voor de familie van Michael Schumacher. Dit weekend is bekendgemaakt dat de zevenvoudig wereldkampioen voor het eerst opa is geworden. Zijn dochter is moeder geworden, en dat is een lichtpuntje voor de familie Schumacher.

Schumacher groeide begin deze eeuw uit tot een legende in de Formule 1. Bij het team van Ferrari brak hij alle records, en werd hij de eerste coureur in de geschiedenis van de sport die zeven wereldtitels wist te pakken. Dat aantal werd pas in 2020 geëvenaard door Lewis Hamilton. Schumacher raakte eind 2013 zwaargewond bij een skiongeval, en sindsdien is het onduidelijk hoe het nu met hem gaat.

Kleindochter

De familie van Schumacher beschermt zijn privacy, en ze doen er alles aan om hem af te schermen van de buitenwereld. Soms komt er een klein beetje informatie naar buiten over zijn leven. Schumachers dochter Gina-Maria heeft op sociale media mooi nieuws gedeeld. Ze is moeder geworden van dochtertje Millie: "Onze harten zijn nooit eerder zo vol geweest. We zijn gezegend met jou in ons leven." Voor de Formule 1-legende en zijn vrouw Corinna is het hun eerste kleinkind.

Felicitaties

Het is mooi nieuws voor de familie Schumacher, en ze worden dan ook overladen met felicitaties. Naast dochter Gina-Maria heeft Schumacher ook nog zijn zoon Mick. Hij stond in de afgelopen jaren veelvuldig in de schijnwerpers, aangezien hij de Formule 1 wist te behalen. In twee seizoenen in dienst van Haas wist hij geen sterke indruk achter te laten, en stond hij veelvuldig in de muur. Na zijn tijd bij Haas werd Schumacher junior reservecoureur bij het team van Mercedes, en reed hij een handjevol tests.

Mick Schumacher is vandaag de dag niet meer actief in de koningsklasse. Hij is fabriekscoureur voor Alpine in de Hypercar-klasse van het World Endurance Championship. Vorig jaar combineerde hij dit met zijn reserverol bij Mercedes.