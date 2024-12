Albon verklaart grote hoeveelheid Williams-crashes

Het team van Williams kende dit jaar een lastig seizoen. De coureurs reden regelmatig schade, en dat zorgde voor veel zorgen bij Williams. Alexander Albon probeert de oorzaken van deze crashes te verklaren, en hij stelt dat de coureurs ook fouten hebben gemaakt.

Albon moest dit jaar de kar trekken bij Williams, maar hij reed ook een aantal keren schade. Hij zag dat Logan Sargeant aan de kant werd geschoven na meerdere klappers, en diens vervanger Franco Colapinto crashte ook meerdere keren. Het dieptepunt voor Williams vond plaats in Brazilië. Door de hevige regenval werden de kwalificatie en de race daar op dezelfde dag verreden. Albon en Colapinto crashten in de kwalificatie. De schade bij Albon was zo groot dat hij niet kon racen, en in die race crashte Colapinto weer.

Mix

De schade was dit jaar meerdere keren zeer groot. Het zorgde ervoor dat men zich afvroeg wat de oorzaak hiervan was. Albon probeert dat te verklaren in gesprek met Motorsport.com: "Er is een mix aan coureursfouten en een mix aan problemen. Ik zou het geen problemen rondom de auto noemen, maar in Brazilië waren er zaken die vanuit een technisch oogpunt op coureursproblemen duiden, maar dat was niet echt het geval."

Metaal

Albon zag dat er zaken waren waardoor Williams al vanaf de eerste race op achterstand stond. De Thaise coureur gaat verder met zijn verhaal: "We hebben gewoon wat gebieden aangepakt die erg moeilijk waren. We hadden samen beter werk kunnen leveren en ik denk dat we in staat zouden zijn geweest om dit te voorkomen. Zelfs als je al naar het begin van het jaar kijkt: we gingen door behoorlijk wat kuipen heen. In Melbourne één, in Suzuka ook. Maar als je ernaar kijkt, dan valt een deel van dat probleem binnen het gewichtsprobleem. We hadden enkele onderdelen op de auto die van metaal waren in plaats van koolstofvezel. Dat veroorzaakte enkele kapotte kuipen."