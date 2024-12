Naam Verstappen valt bij Williams: "Misschien is dat een kans"

De toekomst van Max Verstappen was dit jaar regelmatig onderwerp van gesprek. De Nederlander beschikt over een langlopend contract bij Red Bull, maar Mercedes aasde op zijn handtekening. Verstappen wordt nu zelfs in verband gebracht met een toekomstige overstap naar Williams.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull. Of hij dit contract ook gaat uitdienen, is nog niet helemaal zeker. Verstappen wil een winnende auto, en in 2026 gaan er nieuwe regels gelden in de Formule 1. De kans is dus aanwezig dat Red Bull dan uit de kopgroep gaat vallen. Het zorgt voor veel onduidelijkheid, en vooral bij Mercedes zullen ze de situatie van Verstappen zo goed mogelijk in de gaten proberen te houden.

Het lijkt er dan ook op dat de toekomst van Verstappen voorlopig onderwerp van gesprek zal blijven. Ook analist en voormalig McLaren-monteur Marc Priestley speculeert over de toekomst van Verstappen. Bij Casino Uden Rofus brengt hij Verstappen in verband met een bijzonder team: "Als je Max Verstappen bent, dan zou je naar McLaren kijken, maar ze hebben daar twee jonge coureurs voor de komende jaren. Mercedes staat op dit moment niet aan de top, maar iedereen weet dat het een solide team is met goede rijders. We weten ook dat Verstappen veel gesprekken heeft gevoerd met hen. Je kan ook kijken naar Williams, die onder leiding van James Vowles flink aan het bouwen zijn richting 2026 met grote verwachtingen. Ik weet zeker dat ze verwachten mee te doen met de beste teams op de grid, misschien is dat een kans voor Max."