Bottas lacht om nieuwe Red Bull-geruchten: "Kreeg allemaal berichtjes"

Valtteri Bottas reed in Abu Dhabi zijn voorlopig laatste Grand Prix. Zijn toekomstplannen zijn nog niet bekend, maar op sociale media gingen vorige week wilde geruchten rond over een overstap naar Red Bull. Bottas kan hier wel om lachen en legt uit dat het niet waar is.

Het contract van Bottas bij Sauber werd niet verlengd, en in Abu Dhabi nam hij afscheid van het team. Zijn nieuwe werkgever is nog niet bekend, al wordt hij al wel geruime tijd gelinkt aan een reserverol bij Mercedes. Afgelopen week werd Bottas op sociale media gelinkt aan een overstap naar Red Bull. De aanleiding was opvallend, want in de webshop van de Formule 1 was zijn naam verschenen onder het kopje Red Bull. Het zorgde direct voor allerlei wilde speculaties.

De kans dat Bottas daadwerkelijk overstapt naar Red Bull, is zeer klein. Bottas heeft een verleden bij Mercedes, en hij stelde eerder al dat er bij Red Bull mensen rondlopen die hem niet mogen. In Abu Dhabi reageerde hij tegenover de internationale media dan ook lachend op de speculatie op de sociale media van vorige week: "Ja, ik kreeg deze week een paar berichten met de vraag 'ga jij naar Red Bull?' Ik zei: 'Niet dat ik weet.' Dus ja, het zijn gewoon allemaal geruchten."