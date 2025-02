Bottas is toch niet de enige Mercedes-reserve

Het team van Mercedes haalde voor dit jaar Valtteri Bottas terug. De ervaren Fin is aangesteld als derde coureur, en hij zal achter de schermen er alles aan gaan doen om Mercedes aan successen te helpen. Hij is echter niet de enige reserve, want Frederik Vesti is aangebleven.

Bottas kende vorig jaar een teleurstellend seizoen in de Formule 1 bij Sauber. Hij wist geen WK-punten te pakken, en hij kreeg geen nieuw contract bij de Zwitserse renstal. Mercedes was na het vertrek van Mick Schumacher op zoek naar een nieuwe reservecoureur, en ze kwamen bij Bottas uit. Als een verloren zoon werd Bottas binnengehaald door Mercedes, en hij gaat er alles aan doen om het team te helpen.

Bottas

In de afgelopen weken was Bottas regelmatig in beeld. De Fin paste zijn stoeltje bij Mercedes, was te zien in allerlei lollige filmpjes van Mercedes en hij mocht mee naar het F1 75 Live-evenement in Londen. Hij schitterde op de rode loper bij de O2 Arena, en hij leek echt onderdeel te zijn van het team. Als er iets gebeurt met George Russell en Andrea Kimi Antonelli, dan kan Bottas zomaar instappen.

Vesti

Hij is de officiële derde coureur van Mercedes, maar hij is niet de enige reservecoureur. Uit het persbericht over de nieuwe W16 bleek dat Frederik Vesti is aangebleven bij Mercedes. De Deen zit al jaren op de reservebank, en hij mag dus blijven zitten. Hij kan mogelijk vrije trainingen als rookie gaan rijden. Vesti is trots op het feit dat hij mag aanblijven: "Het is geweldig om weer een jaar aan te blijven als reservecoureur van Mercedes. Ik maak al jaren onderdeel uit van Mercedes en het voelt echt als mijn familie. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met George, Kimi en Valtteri om de auto te ontwikkelen en het team voorwaarts te pushen."