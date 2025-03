Sauber complimenteert Hülkenberg en geeft Bottas trap na

Nico Hülkenberg heeft het tot nu toe goed gedaan bij het team van Sauber. Ondanks dat de Duitser in het weekend in China geen grootste prestaties neerzette, is het team van Sauber heel lovend over hem. Zo zou hij beter zijn in het communiceren vergeleken met Bottas, met name op het gebied van feedback.

Voor Sauber was het simpel: gewoon de coureurs wisselen en dan gaat het wel lopen, volgens James Key, technische baas van Sauber. Nadat het team van Sauber Guanyu Zhou en Valtteri Bottas had vervangen door Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto, begon 2025 voortreffelijk.

Meer over Sauber Verstappen hielp onzekere F1-debutant tijdens GP Australië

Zelfvertrouwen

Hoewel Sauber enorm veel moeite heeft moeten doen in 2024 om überhaupt een punt te sprokkelen, heeft Hulkenberg alleen al in de eerste race van 2025 meer punten bij elkaar weten te rijden dan het gehele team over een seizoen. "Het geeft ons moed en zelfvertrouwen", zei Key. "Iedereen wil dit resultaat nu natuurlijk herhalen. Dat was iets wat we vorig jaar misten. We verloren een beetje het vertrouwen," vertelde hij aan Auto Motor und Sport.

James Key vertelt dat het tekenen van Nico Hülkenberg het meest zijn vruchten heeft afgeworpen: "Nico is tot nu toe echt briljant geweest", zei hij. "Met zijn ervaring kan hij rustig en duidelijk uitleggen wat de auto doet. Dat helpt ons enorm. Hij voelt heel goed aan wat er om hem heen gebeurt in de cockpit. Hij voelt zelfs de kleinste details aan en kan ze heel goed overbrengen."

Perfecte feedback

James Key zegt ook dat Nico Hülkenberg, inmiddels alweer 37 jaar oud, zijn rol als meest ervaren coureur goed speelt. Key zegt zelfs dat Hulkenberg het beter doet dan Valtteri Bottas ooit voor het team gedaan heeft; hij is nu reservecoureur voor Mercedes.

"Het team heeft lange tijd niet zulke goede feedback van coureurs gehad,” zei hij. “We krijgen compleet nieuwe inzichten. Hierdoor zijn we nieuwe richtingen ingeslagen die we eerder niet eens hadden overwogen. Helaas zal het nog wel even duren voordat dit terug te zien is in de auto."

Bortoleto

Het is niet alleen Nico Hülkenberg die het goed doet voor het team van Sauber, ook Gabriel Bortoleto wordt geprezen om zijn prestaties tot nu toe. Zijn grootste aanhanger? Concurrent en manager: Fernando Alonso: "Hij is de beste van de nieuwe generatie," zei Alonso in Shanghai, "samen met Ollie Bearman."