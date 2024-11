Bottas sluit overstap naar Red Bull uit

Het is nog altijd niet bekend waar de toekomst van Valtteri Bottas ligt. Na dit seizoen vertrekt hij bij Sauber, en hij heeft nog geen contract getekend voor 2025. Bottas zelf sluit in ieder geval één stap uit, want hij ziet zichzelf zeker niet naar Red Bull Racing vertrekken.

Voorafgaand de Grand Prix van Las Vegas werd bekend dat Bottas na dit seizoen gaat vertrekken bij Sauber. De Zwitserse renstal heeft voor volgend jaar Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg vastgelegd, waardoor er geen ruimte meer is voor Bottas en Guanyu Zhou. Bottas wordt in verband gebracht met een reserverol bij Mercedes, maar sommige kenners en analisten zien een mogelijke andere bestemming voor hem.

Sommigen stelden namelijk dat hij wel bij Red Bull zou passen als vervanger van Sergio Perez. De Finse coureur werd naar deze hersenspinsels gevraagd in Las Vegas. Tegenover de internationale media laat hij weten dat dit zeker niet gaat gebeuren: "Ik heb het gevoel dat er bij Red Bull mensen zijn die mij om de een of andere reden niet mogen. Ik denk niet dat het een optie is, maar dat is mijn gevoel." Nu de kans groot is dat Cadillac in 2026 op de grid verschijnt, komen er daar ook zitjes beschikbaar. Daar heeft Bottas wel oren naar: "Ja, misschien wel!"