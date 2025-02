Cadillac zoekt ervaren coureur: Perez of toch Bottas?

Het team van Cadillac debuteert volgend jaar in de Formule 1. De Amerikaanse renstal is hard bezig met de voorbereidingen op hun komst naar de koningsklasse. Ze zijn op zoek naar een ervaren coureur, en daarvoor lijken er twee belangrijke spelers in beeld te komen.

Toen Cadillac eind vorig jaar groen licht kreeg van de FOM, kwam speciaal adviseur Mario Andretti direct met een opvallende uitspraak. De Amerikaanse racelegende stelde namelijk dat het team aast op een talentvolle Amerikaanse coureur en een ervaren coureur. Andretti wees direct Colton Herta aan als mogelijke Amerikaanse superster, maar wie de ervaren tweede man moest worden werd niet duidelijk. Een echte favoriet was er dan ook niet.

Afgelopen weekend dook er een opvallende naam op in de geruchten rondom Cadillac. Volgens de Spaanse krant Marca zou Sergio Perez in beeld zijn. Volgens Marca zouden Perez en zijn entourage als hoofddoel hebben gesteld om het zitje bij Cadillac te bemachtigen voor 2026. Hij geldt zeker als een zeer ervaren coureur, en met de steun van een aantal grote Mexicaanse sponsors kan hij Cadillac ook een flinke financiële injectie bezorgen.

Dat de naam van Perez wordt genoemd is niet vreemd. De Mexicaan verloor eind vorig jaar zijn zitje bij Red Bull, maar hij wilde niet spreken van een afscheid van de Formule 1. Het heilige vuur brandt nog steeds, en ondanks zijn slechte seizoen in 2024 wordt hij nog altijd gezien als een prima coureur. Hij heeft een vrachtlading aan ervaring, en voor een nieuw team zoals Cadillac is dat zeer handig. Hij kan het team naar voren helpen, weet hoe het Formule 1-wereldje werkt en hij is ook nog steeds enorm populair. Het verhaal van Marca komt dan ook niet uit de lucht vallen, en voor Perez is het de meest logische optie.

Naast Perez zijn er weinig andere ervaren Formule 1-coureurs beschikbaar. Een andere naam die eind vorig jaar werd genoemd is die van Valtteri Bottas. De Fin kende vorig jaar een teleurstellend seizoen bij Sauber, en is nu de reservecoureur van Mercedes. Bottas stelde eind vorig jaar dat Cadillac zeker een interessante mogelijkheid voor hem is, en hij wilde het dan ook niet uitsluiten. De contacten zijn er, want Graeme Lowdon is de teambaas van Cadillac. Lowdon was in de afgelopen jaren betrokken bij het management van Guanyu Zhou, de teamgenoot van Bottas bij Sauber.

Zhou droomt ook van een comeback, maar Bottas heeft veel meer ervaring. In tegenstelling tot Perez heeft Bottas geen stinkend rijke sponsor achter zich staan, maar hij is wel razend populair. In de afgelopen jaren is zijn populariteit online flink gestegen, en met een stap naar Cadillac neemt hij direct een grote fanbase mee. Daarnaast is zijn ervaring groot, en hij reed bij Sauber met een Ferrari-krachtbron. Cadillac rijdt volgend jaar ook met motoren van het Italiaanse merk. In de afgelopen weken was het stil rondom Bottas en Cadillac, maar hij is nog vrij voor 2026 en zeker een interessante naam.