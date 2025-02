Mercedes-debutant voelt druk van stand-in Bottas

Valtteri Bottas is vanaf dit jaar de nieuwe reservecoureur van Mercedes. De Fin gaat een jaartje doorbrengen aan de zijlijn, maar hij zal zich niet gaan vervelen. Hij wordt een soort mentor bij Mercedes, en dat kijkt men vooral naar debutant Andrea Kimi Antonelli.

Na een teleurstellend 2024 zat Bottas ineens zonder zitje. Zijn contract bij Sauber was afgelopen, en de Zwitserse renstal koos voor 2025 voor Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto. Mercedes was op zoek naar een nieuwe reservecoureur, aangezien Mick Schumacher had besloten zich volledig te gaan focussen op het WEC. Bottas werd met open armen binnengehaald, en hij keerde terug bij het team waar hij van 2017 tot en met 2021 al voor had gereden.

Mentor

Bottas is de reservecoureur van Mercedes, maar hij zal het wel heel druk gaan krijgen. In gesprek met Sky Sports wordt hij gevraagd hoe hij zijn rol kan zien: "Ik denk dat je me wel als een soort mentor kan gaan zien. Als rookie zijn er zoveel nieuwe dingen om te leren en daar kan ik zeker bij helpen. Mijn taak is natuurlijk om het team zo goed mogelijk te helpen, en aangezien Kimi een rookie is, zal hij ongetwijfeld meer vragen hebben dan George. Tot slot heeft het team ook een extra paar ogen om tijdens de raceweekenden naar de data te kijken. Ik ben aanwezig bij alle vergaderingen en zal ook in de sim zitten."

Kleine verschillen

Bottas wil gaan bijdragen aan nieuwe successen van Mercedes. De Finse coureur ziet kansen, en hij verwacht dan ook een zeer spannend jaar: "Het wordt leuk om naar te kijken, dat kan ik nu al zeggen. De verschillen aan de top zijn vrij klein, zelfs tussen vier of vijf teams. Het wordt moeilijk om een voorspelling te doen en dat is ook goed. Ik denk dat het goed is voor de fans, maar ook voor de sport. De eerste paar races zullen een indicatie van de verhoudingen geven. Zoals we vorig jaar zagen kan het een gamechanger worden als iemand een stap zet."