Lando Norris lacht hoopvolle concurrenten uit

Het team van McLaren geldt dit weekend als de topfavoriet voor de zege in Miami. De vraag is hoelang ze nog domineren, want in Barcelona worden de controles op de flexiwings aangescherpt. Lando Norris lacht alle verwachtingen weg, en stelt dat zijn team zal blijven domineren.

De FIA heeft voor dit jaar de controles op de doorbuigende vleugels aangescherpt. Sinds het begin van het seizoen worden de achtervleugels al strenger gecontroleerd, en in Barcelona worden ook de controles op de voorvleugels strenger. Veel mensen denken dat McLaren flink zal worden geraakt door deze strengere controles. Hun vleugels lijken namelijk flink door te buigen, en de concurrentie houdt dat streng in de gaten.

Norris verwacht geen problemen

McLaren-coureur Lando Norris laat in Miami weten dat hij zich nul zorgen maakt. De Britse coureur lacht de verhalen over de vleugels van McLaren weg. Dat doet hij in gesprek met de internationale media: "Het is leuk om te lezen en te horen wat de tegenstanders allemaal zeggen. Al die vermoedens!"

"Ik heb er vertrouwen in dat er voor ons bijna niets zal gaan veranderen. We zullen gewoon doorgaan met wat we doen. We zullen het hele jaar sterk zijn!"

Mooie herinneringen aan Miami

Norris focust zich nu vooral op de race in Miami. Hij wist deze Grand Prix vorig jaar te winnen: "Dat is een mooie herinnering, maar het zal me dit jaar niet gaan helpen. Ik heb de droom die ik had als kind, al bereikt. Ik zal de emoties die ik op dat moment voelde nooit gaan vergeten."

Norris heeft wel een zware periode achter de rug. In Bahrein en Saoedi-Arabië ging hij immers de mist in: "Het is zeker geen gebrek aan talent of snelheid vanuit mijn kant. We liggen vaak voorop in Q1 en Q2, maar in Q3 lukt het soms niet om alles op elkaar af te stemmen. Ik werk eraan."