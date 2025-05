McLaren ontvangt waarschuwing voor pijnlijke fout bij Norris

Lando Norris kende een opvallend moment in de eerste vrije training in Miami. Zijn monteurs hadden een zaklamp laten liggen in de cockpit, en dat leverde het team een tripje naar de stewards op. Daar werden echter geen straffen uitgedeeld.

Norris meldde zich aan het begin van de training met een opvallend bericht op de boordradio. Hij liet zijn team weten dat er nog wat gereedschap in de auto lag. Norris reed voorzichtig naar de pitlane, en gaf zijn monteurs een zaklamp die nog in de cockpit lag. Het was een bijzonder moment, en de stewards waren er niet heel erg blij mee. Na de vrije training moest McLaren zich melden bij de stewards, maar die deelden geen strenge straf uit.

Zaklampen vergeten

Bij de stewards gaf de vertegenwoordiger van McLaren aan dat ze een oprechte fout hadden gemaakt, en dat ze twee zaklampen hadden achtergelaten in de cockpit. Norris had dit echter al snel door, waardoor hij de zaklampjes kon pakken. Hiermee voorkwam hij een mogelijke gevaarlijke situatie. De Brit ging voorzichtig terug naar de pitlane, en daarmee was de situatie opgelost.

Simpele straf is genoeg

De stewards geven aan dat McLaren de auto in een onveilige staat de baan op had gestuurd. Aangezien Norris al snel doorhad dat er iets niet in orde was, en hij het op wist te lossen, vonden de stewards het niet nodig om zware straffen uit te delen. Ze stellen dat er geen direct gevaar was ontstaan, en daarom vinden ze een waarschuwing voor het team van McLaren goed genoeg.

Norris kon overigens gewoon zijn weg vervolgen in de training. Hij liep verder niet tegen problemen aan, maar kon in de slotfase niet pushen. Door een crash van Haas-coureur Oliver Bearman in de slotfase werd er met de rode vlag gezwaaid. Het zorgt ervoor dat Norris met de nodige onduidelijkheden de sprint kwalificatie ingaat.