Alpine-teambaas ontkent verschil tussen bolides Gasly en Ocon

Esteban Ocon behaalde nog een fenomenale tweede plek tijdens de regenrace in Brazilië, maar de Fransman heeft het onder droge omstandigheden al een aantal weekenden erg moeilijk in vergelijking met teamgenoot Pierre Gasly. Volgens teambaas Oliver Oakes heeft het in ieder geval niet te maken met dat Gasly voorgetrokken zou worden.

Alpine-coureur Esteban Ocon heeft het de laatste weken erg lastig in zijn A524-bolide. De Fransman was aan het begin van het seizoen in 14 van de 21 (sprint-)kwalificaties sneller dan teamgenoot Pierre Gasly, maar sinds de upgrade die Alpine bracht in Austin, is Ocon alleen nog tijdens de regenkwalificatie in São Paulo sneller geweest. De man uit Evreux heeft het erg lastig onder droge omstandigheden met zijn Alpine-bolide en komt nauwelijks in de buurt van de punten. Hij kan zelf echter niet verklaren waarom hij ineens zoveel trager is dan teamgenoot Gasly.

"Ik denk dat één auto - die van Pierre Gasly - sinds Austin snel was. Jammer genoeg zijn wij sinds Austin niet net zo snel. Dat is ons in het kampioenschap duur komen te staan", stelt Ocon tegenover Motorsport.com, die doelt op het feit dat Haas de zesde plaats van Alpine heeft overgenomen in het constructeurskampioenschap. "We moeten uitzoeken wat er precies aan de hand is", zo zei de Fransman voorafgaand aan het weekend in Qatar.

Ocon ontkent geruchten

Volgens geruchten zou de vormdip van Ocon vooral te maken met de updates die voor onder-rotatie gezorgd zouden hebben, maar dat is volgens de Alpine-rijder absoluut niet waar. "Ik weet zeker dat dat het niet is", stelt de 28-jarige. "We gaan het zien. We zijn met het team aan het proberen om de situatie te verbeteren. Maar ja, sinds Austin lijkt het van buiten dat niets werkt. We moeten ervoor zorgen dat dat niet het geval blijft. We zullen proberen het te verbeteren voor de laatste twee races van het jaar."

"Ik moet het momenteel doen met wat ik in handen heb"

Dat is echter niet gelukt. Terwijl Pierre Gasly zich tijdens de sprintkwalificatie op vrijdag opnieuw in de top tien wist de kwalificeren, wist Ocon opnieuw niet uit het eerste deel te geraken. Na de sessie lijkt hij tegenover F1.com te doelen op dat hij momenteel niet over hetzelfde materiaal beschikt als zijn Franse teamgenoot. "Ik moet het op dit moment doen met [het materiaal, red.] wat ik momenteel in handen heb", luidt het cryptische antwoordt van de enkelvoudig Grand Prix-winnaar. "Vandaag worstelden we enorm. De snelheid zag er niet goed uit aan onze kant. We moeten het zaterdag beter doen. Op dit moment is het echter een beetje tricky, maar we moeten de situatie voor morgen gaan verbeteren."

Twee dezelfde auto's

Voorafgaand aan het weekend in Qatar leek de Fransman daar ook al op te doelen door te stellen dat er één auto - die van Gasly - sinds Austin snel was. Alpine-teambaas Oliver Oakes reageerde op deze uitspraak van Ocon, en stelde dat het snelheidsverschil tussen zijn coureurs in ieder geval niet te maken met dat Gasly - omdat hij volgend jaar wel bij Alpine blijft in tegenstelling tot Ocon - wordt voorgetrokken door de renstal uit Enstone. "Ik heb zijn [Ocons', red.] reactie gezien, maar ik denk dat hij bedoelde dat hij iets verder van Pierre af zit dan hij had gewild", verklaarde de Britse teambaas voor het raceweekend in Qatar tegenover Motorsport.com. "Wij hebben twee dezelfde auto's, met dezelfde updates. Het enige waar wij nu naar kunnen kijken is of we het voor hem comfortabeler kunnen maken."