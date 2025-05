'De toekomst van Antonelli bij Mercedes is bevestigd in Miami'

Bij het team van Mercedes is het George Russell die de overhand heeft op zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. In Miami verraste de jonge Italiaan echter en hij was daar steeds sneller dan zijn Britse teamgenoot.

Antonelli wist zelfs in de sprintkwalificatie een pole position te pakken. De snelheid zit er goed in en dat valt niet alleen de kijker op, maar ook Toto Wolff, teambaas en CEO van het team van Mercedes.

Lovend

Hoewel Antonelli niet het aantal punten mee naar huis had genomen als hij hoopte. Is Toto Wolff wel enorm lovend over hem. Antonelli miste in de sprintrace punten door een mislukte pitstop. Max Verstappen had een unsafe release en daardoor moest de Mercedes-coureur uitwijken en kon hij geen pitstop meer maken. In de kwalificatie voor de race wist Antonelli zich als derde te kwalificeren, maar ook daar daalde hij een paar plekken en kwam hij uiteindelijk als zesde over de streep.

Wolff zegt over de prestaties van Antonelli: "Het hoogtepunt was absoluut die snelheid over één ronde. Geweldig", oordeelt Wolff. "Het is nog maar eens het bewijs van zijn talent en een goede indicatie van wat de toekomst kan brengen." De race was echter een lastig verhaal voor Antonelli. Hij finishte achttien seconden achter zijn teamgenoot en verloor drie plekken.

Leerfase

Dat Antonelli nog bepaalde fouten maakt, is niet gek. De rookie had nog nooit in Miami gereden en kende de baan dus nog niet zo goed. Wolff ziet een lerende Antonelli: "Het is hier zo lastig om de juiste referentie te vinden. Je kunt je afvragen of de stint op mediums snel genoeg was. Zeker als je ziet dat George zich op de harde band staande hield, niet goed."

"Toen hij overstapte op de harde band, was er gewoon een gebrek aan ervaring in het op de juiste manier managen", voegt Wolff toe. "Maar het is niet makkelijk als je in de auto zit", licht Wolff toe. "Dit hoort gewoon bij het leerproces. Er is niets teleurstellends aan, integendeel – ik vertrek met het gevoel dat hij het goed heeft gedaan."