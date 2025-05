Alpine flirt met Alonso en heeft spijt van fouten uit het verleden

Het team van Alpine heeft het momenteel zeer zwaar in de Formule 1. De prestaties vallen tegen en de situatie binnen het team is zeer onrustig. Renault-CEO Luca De Meo stelt dat hij stiekem spijt heeft van het feit dat ze afscheid moesten nemen van Fernando Alonso.

Alonso maakte in 2021 zijn comeback in de Formule 1 bij Alpine. Eind 2022 vertrok hij echter bij de Franse renstal en tekende hij bij Aston Martin. Vandaag de dag rijdt de 43-jarige Spanjaard nog steeds voor de renstal uit Silverstone. Bij zijn voormalig werkgever stormt het, deze week werd er een rijderswissel doorgevoerd en vertrok teambaas Oliver Oakes plotseling bij de renstal.

Spijt van fouten

Alpine is eigendom van Renault, en CEO Luca De Meo heeft veel invloed op het team. Bij Car & Driver spreekt hij zich uit over Alonso: "Hij is een geweldige gast. Hij verliet ons bij Alpine, dat kwam ook door een fout vanuit onze kant."

"Misschien hebben we hem gewoon niet op de juiste manier behandeld, maar we hebben nog wel een heel erg goede relatie. Ik heb veel respect voor hem, hij is een geweldige coureur en een gast met een echte drive. Er zijn maar weinig mensen die Fernando's vastberadenheid hebben. Hij is een geweldige coureur. Vooral wanneer je auto hebt die, laten we zeggen, niet goed is."

Aston Martin

De Meo lijkt een soort charmeoffensief te lanceren in de richting van Alonso. De CEO van Renault nuanceert zijn woorden direct weer, en hij stelt dat hij hoopt dat Alonso zal slagen bij zijn huidige project: "Ik hoop dat alles gaat slagen bij Aston Martin, wat hij verdient dat echt!"

Aston Martin en Alonso kennen dit jaar vooralsnog een tegenvallend seizoen. Volgend jaar wil het team hoge ogen gooien, en ze hebben zich verzekerd van fabrieksmotoren van Honda en de diensten van Adrian Newey.