'Ocon moest Alpine gedwongen verlaten na druk van Briatore'

Afgelopen maandag maakte het team van Alpine bekend dat Esteban Ocon vroegtijdig zal vertrekken bij de Franse renstal. Hij wordt tijdens de laatste race van het seizoen vervangen door Jack Doohan. Het lijkt er echter op dat Ocon niet vrijwillig weg is gegaan, maar onder druk werd gezet door Alpine-adviseur Flavio Briatore.

Esteban Ocon zal dit weekend niet meer in actie komen voor het team van Alpine. Net na de Grand Prix van Qatar werd al langzaam duidelijk dat de Fransman, die volgend jaar naar Haas zal vertrekken, tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi niet meer in actie zou gaan komen voor de renstal uit Enstone-Viry. Dit werd op de maandag na de race op het Losail International Circuit ook bevestigd door Alpine, dat bekendmaakte dat Jack Doohan, die Ocon in 2025 sowieso al zou gaan vervangen, het zitje van de enkelvoudig Grand Prix-winnaar over mocht gaan nemen tijdens de laatste race van 2024.

Nu is er echter meer nieuws naar buiten gekomen over het vertrek van de man uit Evreux. Motorsport.com heeft namelijk vernomen dat de Fransman pas net voor de race in Qatar op de hoogte werd gesteld van het plan om hem na de race in Doha uit de A524 te halen. Bronnen melden aan datzelfde medium dat Alpine-adviseur Flavio Briatore Ocon een paar uur voor de race op het Losail International Circuit naar zijn kantoor riep. De 74-jarige Italiaan deed hem een aanbod om opzij te stappen, en als Ocon dat niet zou doen, mocht hij niet met zijn nieuwe werkgever, Haas, deelnemen aan de post-season test.

Haas-teambaas Ayao Komatsu had eerder al door laten schemeren dat de Fransman zo goed als zeker acht het stuur van de VF24 kon plaatsnemen tijdens de bandentest op het Yas Marina Circuit. Hierdoor wilde Ocon zijn toekomst met zijn nieuwe team niet op het spel zetten en ging hij met tegenzin akkoord, meldt Motorsport.com.

Hierdoor kwam er in Qatar een einde aan het Alpine-avontuur van Ocon bij Alpine. Hij slaagde er niet in om bij de Franse renstal weg te gaan met een fraaie afscheidsrace. De 28-jarige startte de race vanaf P20 en zag zijn Grand Prix al bij het ingaan van bocht één tot een einde komen na een ongelukkige botsing met Nico Hülkenberg en Franco Colapinto. Ocon kan zich daardoor volledig gaan richten op zijn nieuwe werkgever, waarvoor hij tijdens de post-season test inderdaad zijn eerste meters zal gaan maken.