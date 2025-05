Relaxte Piastri grapt dat hij gaat voor een herhaling van 2007 met Norris

Oscar Piastri is op een ijzersterke wijze aan het huidige seizoen begonnen. De Australiër won vier van de eerste zes races en hij voert het wereldkampioenschap aan. Zijn voornaamste titelrivaal is Lando Norris, en Piastri grapt dat ze voor een herhaling van 2007 gaan.

Het team van McLaren is momenteel oppermachtig in de Formule 1. Ze zijn sneller dan de rest, en zijn alleen in Japan verslagen door Max Verstappen. In Miami kwamen Piastri en Norris met een enorme voorsprong op de concurrentie over de streep. Veel mensen denken dat Piastri en Norris om de titel zullen gaan strijden, en dat de Australiër de coureur is met de meeste kans op succes.

2007 herhalen

Piastri maakt zich helemaal geen zorgen over een mogelijke interne titelstrijd. Grappend spreekt hij zich uit bij de internationale media: "Ja, we zeiden dat we 2007 proberen te herhalen! Dus ja, ik weet het niet! We hebben allebei onze sterke punten, het was altijd close tussen ons. Het wordt een zware strijd. Er zullen weekenden zijn waar Lando sterker is, en er zullen ook weekenden zijn waar ik beter voor de dag kom."

Piastri's opmerking was een verwijzing naar de situatie bij McLaren in 2007. In dat jaar streden Lewis Hamilton en Fernando Alonso met elkaar bij McLaren, maar liepen ze op een haar na de titel mis omdat Ferrari-coureur Kimi Räikkönen hen te slim af was.

Piastri wil succes voortzetten

Piastri gaat na zijn grapje iets serieuzer in op de zaak: "We zijn ons er zeker van bewust dat we dit succes willen zolang we bij McLaren rijden, en dat is voor ons beiden een heel lange tijd. We weten dat er een strijd zal zijn. We willen vanzelfsprekend allebei wereldkampioen worden. Maar we willen niet maar één kans krijgen."

"We willen dit in de komende weet ik hoeveel jaar vasthouden. Dat is een belangrijke zaak die we als team in ons hoofd moeten houden."