Dag 2 in Las Vegas: De schroothoop van Williams

Op het stratencircuit in Las Vegas werden vandaag en vannacht de derde vrije training en de kwalificatie verreden. Er gebeurde zeer veel in de sessies, maar de pole position van George Russell werd overschaduwd door de harde crash van Franco Colapinto. Bij het team van Williams moeten ze weer aan de bak.

Colapinto maakt sinds zijn komst naar de Formule 1 de tongen los. De jonge Argentijn was de verrassende vervanger van de rampzalig presterende Logan Sargeant, en de verwachtingen waren enigszins laag. Toch laat Colapinto sinds zijn debuut in Monza een verpletterende indruk achter. Hij is snel en rijdt sterke races, en dat zorgde ervoor dat hij zelfs in verband werd gebracht met een zitje bij het grote Red Bull Racing.

Geruchten

Colapinto is nog jong, en hij is eigenlijk nog een rookie. Dat hij nog best wat moet leren, valt soms op. In Bakoe crashte hij tijdens de vrije training, en eerder deze maand vloog hij van de baan in de kwalificatie en de race in Brazilië. Vooral zijn crashes op Interlagos waren kostbaar, want zijn teamgenoot Alexander Albon was daar ook gecrasht. Het zorgde voor allerlei voorbarige geruchten over dat Williams misschien geen twee auto's kon opbouwen voor Las Vegas.

Het waren geruchten die nergens op gebaseerd waren. Het was echter wel zo dat de grote hoeveelheid schade voor druk zorgt bij Williams. Bij het team zijn ze heel open over de problemen. Na Brazilië deelde Williams een goudeerlijke video waarop te zien was hoe groot de schade was. In Las Vegas verschenen ze gewoon met twee auto's aan de start, en het liefst hadden ze dat de boel heel bleef.

50G

De ontreddering op de gezichten van de Williams-monteurs was groot toen Colapinto de muur invloog in Q2. Hij was hard aan het pushen om zijn rondje te verbeteren, maar vlak na de Strip ging het helemaal mis. Hij raakte een muur aan de binnenkant, waardoor hij vol de muur aan de buitenkant raakte. De impact was enorm, volgens Williams was het een impact van meer dan 50G. Colapinto leek in orde, maar na afloop bleek dat dit anders lag.

Fit

Colapinto werd opgepikt door de medical car, mocht het medical centre verlaten, maar toch was er onzekerheid. Williams liet weten dat ze voor de race gaan kijken of Colapinto in actie kan komen. Teambaas James Vowles liet in een video van het team weten dat zijn auto wordt gerepareerd en dat het chassis wordt vervangen. Volgens Vowles zal de auto klaar zijn, áls Colapinto kan racen. Bij Williams vinden ze het menselijk aspect het belangrijkst, en de Argentijn zal alleen maar racen als hij fit genoeg is.

Het waren mooie woorden van Vowles, maar er zijn nog veel meer zorgen bij Williams. Colapinto's knal was namelijk de dertiende (!) crash van Williams van het jaar. De monteurs konden dus wéér aan de bak, en ze moeten nog twee races in deze triple header. Ze beschikken nu nog over genoeg reserveonderdelen, maar als het morgen weer misgaat in de race en in Qatar en Abu Dhabi weer, dan kan het krap worden.

Brad Pitt

Bij Williams blijven ze hun coureurs steunen, maar het prijskaartje is wel hoog. Voor een relatief klein team van Williams komt dit keihard aan. De monteurs hebben al uren overgewerkt, en dat eist zijn tol. Het team zal niet opgeven, maar inmiddels hebben ze al een hele schroothoop aan schade gereden. De grootste crash van de dag kwam echter niet op naam van Colapinto, maar Brad Pitt. De opnames van de Formule 1-film zijn in volle gang en Pitts personage was 'gecrasht' op het rechte stuk. Als een soort stervende zwaan stortte Pitt op de grond, terwijl de medical car potsierlijk kwam aanrijden. Het zag er enorm koddig en niet bepaald realistisch uit. Pitt en APX GP kunnen een voorbeeld nemen aan Colapinto en Williams. Daar is er geen overdreven gedoe, geen overdreven geval en geen rookmachine. Daar wordt er hard gewerkt, en hopelijk kan Colapinto gewoon gaan racen.