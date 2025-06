Briatore blijft achter keuze voor Colapinto staat

Flavio Briatore heeft sinds vorige maand de touwtjes weer in handen bij het team van Alpine. Onder zijn leiding is Jack Doohan teruggezet naar de reservebank en vervangen door Franco Colapinto. Briatore vindt het een logische zet en wijst naar het verleden.

Doohan werd na de Grand Prix van Miami aan de kant geschoven door Alpine. Ze kozen ervoor om de hoog aangeschreven derde coureur Colapinto het zitje te geven. In Imola, Monaco en Spanje wist de Argentijn echter nog geen goede indruk te maken, wat zorgde voor kritiek.

Voor Doohan is het een pijnlijke situatie, en hij moet zich nu op andere zaken focussen. Hij brengt veel tijd door in de simulator, en hij werkte deze week een TPC-test af op het circuit van Monza.

Briatore staat achter zijn beslissing

Briatore blijft achter zijn keuze staan. De flamboyante teamadviseur legt dat uit in een interview met zijn landgenoten van Corriere della Sera: "Ik heb hetzelfde al eens gedaan toen ik besloot de jonge Fernando Alonso een kans te geven, in plaats van de meer ervaren Jenson Button."

"De Britse pers was toen furieus, maar ik had gelijk. Een manager staat altijd alleen als hij grote beslissingen neemt. Pas later realiseren mensen zich dat het de juiste keuze was."

Genoeg ervaring

Briatore gelooft in zijn eigen keuzes. De teruggekeerde Italiaan wijst naar zijn succesvolle verleden in de koningsklasse van de autosport: "Ik heb zeven wereldtitels gewonnen in de Formule 1. Na mijn eerste titel zat ik zes minuten lang in mijn eentje in het motorhome."

"Buiten de motorhome stonden de journalisten te schreeuwen. Het enige wat ik op dat moment dacht was: 'Verdorie, ik heb net het wereldkampioenschap gewonnen'."

Het lijkt er niet op dat Alpine dit jaar gaat meedoen om de topprestaties in de Formule 1. Ze staan momenteel op de tiende en laatste plaats in het wereldkampioenschap met slechts elf WK-punten.