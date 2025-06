Controversiële FIA-plannen goedgekeurd: meer macht voor Ben Sulayem

Het lijkt er sterk op dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem zijn zin heeft gekregen. Vandaag werd er gestemd over zijn controversiële wijzigingen aan de statuten, en een ruime meerderheid heeft vandaag hun steun uitgesproken voor de nieuwe regels.

Ben Sulayem staat al geruime tijd in de spotlights. Hij heeft sinds 2021 de touwtjes in handen bij de FIA, en onder zijn bewind ontstond er veel controverse. Zijn manier van leidinggeven zorgde voor kritiek en meerdere kopstukken vertrokken bij de FIA. Eind dit jaar wil hij worden herkozen, en vorige maand lekte uit dat Ben Sulayem de statuten van de FIA op meerdere punten wilde wijzigen.

Meer macht

Door zijn voorgestelde wijzigingen zou Ben Sulayem meer macht krijgen binnen de FIA. Eén van de opvallendste voorstellen van Ben Sulayem was het naar voren halen van de deadline voor het aanmelden van tegenkandidaten. Een andere regelwijziging zou ervoor zorgen dat hij meer controle krijgt over wie er lid is van de senaat van de FIA.

Met zijn voorgestelde veranderingen aan het aanmeldingsproces, kan hij tegenkandidaten buitenspel zetten. Het wordt hierdoor immers veel lastiger voor bijvoorbeeld Carlos Sainz senior om de strijd aan te gaan.

Noodkreet maakt geen indruk

Vanochtend werd duidelijk dat niet iedereen blij was met deze voorstellen. De Oostenrijkse automobielclub OAMTC vroeg leden van het World Council for Automobile Mobility and Tourism om af te zien van een stemming. Het had geen nut, want toch werd er vandaag tijdens de vergadering van de General Assembly in Monaco gestemd over de voorstellen van Ben Sulayem.

Volgens BBC Sport heeft een ruime meerderheid voor de voorstellen van Ben Sulayem gestemd. De Britse omroep stelt dat 83,35 procent voorstemde, en slechts 16,65 procent tegen. Aanpassingen aan de ethische code werden zelfs aangenomen met een meerderheid van 88,83 procent.

Tegengeluid

Er zou volgens de BBC wel steun zijn geweest voor de oproep van de Oostenrijkse automobielclub. De vertegenwoordigers uit het Verenigd Koninkrijk, België, Portugal en Zwitserland waren het hier namelijk mee eens. Uiteindelijk had het dus geen effect.