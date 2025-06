'Alpine kan Horner aandelenpakket geven bij overstap'

Christian Horner lijkt het team van Red Bull Racing trouw te blijven. Hij werd in de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met een vertrek, maar dat lijkt hij uit te sluiten. Ralf Schumacher denkt dat er wel iets speelt, en hij wijst naar het team van Alpine.

Horner werd in de afgelopen maanden meerdere keren in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Ferrari zou interesse in hem hebben, en er gingen ook wilde geruchten rond over Alpine. Horner gaf op donderdag in een interview aan dat Red Bull in zijn hart zit, en dat een vertrek er wat hem betreft niet in zit.

Wat kan Alpine Horner bieden?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher vindt de geruchten over Horner en Alpine interessant. In de podcast Backstage Boxengasse spreekt hij zich uit: "Flavio Briatore zoekt een nieuwe teambaas. Hij en Horner kennen, en respecteren elkaar."

Schumacher denkt dat Alpine Horner een aandelenpakket kan aanbieden. Volgens de Duitser kan dat de gouden zet zijn: "Dat is wat hij altijd al wilde. Bij Red Bull is dat geen mogelijkheid. Hij kan dat ergens anders ook niet krijgen, en daarom kan ik me heel erg goed voorstellen dat hij hier interesse in heeft."

Schumacher speculeert over opvolger Horner

Schumacher gaat verder met speculeren. De Duitser denkt alvast na over een mogelijke opvolger van Horner. Hij heeft wel een favoriet op zijn lijstje staan en die deelt hij met de rest van de wereld: "Als ik Red Bull CEO Oliver Mintzlaff zou zijn, dan zou ik Andreas Seidl direct opbellen en hem proberen binnen te halen."

Voorlopig is het allemaal speculatie, en Horners worden van eerder vandaag waren nogal stellig. De Brit is al sinds Red Bulls eerste seizoen in 2005 de teambaas, en hij maakte alles grote successen van het team mee.