Norse Briatore komt met opvallend statement over Colapinto

Franco Colapinto kwam eerder dit jaar op voorspraak van Flavio Briatore naar Alpine. Sinds Imola heeft hij een racezitje, maar hij kan de verwachtingen nog niet waar maken. Briatore klinkt niet heel tevreden, en stelt dat hij blij is dat Colapinto niet is gecrasht in de straten van Monaco.

Colapinto maakte vorig jaar veel indruk als invaller bij Williams. Hij kreeg voor dit jaar geen racezitje, en maakte de overstap naar Alpine. Hij begon het seizoen als de derde coureur van het team, maar al snel werd duidelijk dat Alpine hem ook een kans achter het stuur wilde geven.

Na maanden vol geruchten werd vlak na de Grand Prix van Miami bekend dat Colapinto het zitje van Jack Doohan ging overnemen. In Imola crashte Colapinto hard in de kwalificatie, en afgelopen weekend in Monaco reed hij anoniem rond in het achterveld. Inmiddels begint hij de druk ook te voelen, want Alpine gaat over drie raceweekenden een nieuwe evaluatie uitvoeren.

Geen crash voor Colapinto

Teamadviseur Briatore is vooralsnog niet tevreden. De flamboyante Italiaan verwacht meer van het team en Colapinto, en daar is hij heel erg duidelijk over. Briatore legde dat uit in een interview met DAZN: "Nee, ik ben niet oké! Het enige goede in Monaco was dat Franco geen crashes heeft gehad, en de rest gaan we snel vergeten. Dit was niet ons weekend."

Het Formule 1-circus reist dit weekend af naar Spanje, maar daar heeft Briatore ook geen goed gevoel over: "Barcelona is zwaar, maar we hopen dat het daar iets beter zal gaan."

Rampzalige seizoenstart

Het team van Alpine heeft een rampzalige en onrustige start van het seizoen achter de rug. Op bestuurlijk vlak was het weer onrustig, en vertrok teambaas Oliver Oakes vanwege persoonlijke omstandigheden. Vlak na zijn vertrek werd duidelijk dat zijn broer was opgepakt.

Op de baan gaat het ook niet naar wens. Alpine heeft tot nu toe slechts zeven WK-punten bij elkaar gereden, en daardoor staan ze op de negende plaats in het constructeurskampioenschap.