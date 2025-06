Alpine neemt mogelijk voortijdig afscheid van Franco Colapinto

Franco Colapinto heeft alweer zijn derde Grand Prix als Alpine-coureur gereden. De Argentijn weet echter nog niet te overtuigen. Alpine-teambaas Flavio Briatore heeft gezegd dat Colapinto nog niet gegarandeerd is om het Alpine-stoeltje volledig op zich te nemen. Hij heeft nu nog twee races de tijd en of Colapinto ook in Groot-Brittannië in de auto zit, is nog niet zeker.

Na maanden speculaties werd Jack Doohan na Miami vervangen door Franco Colapinto. Doohan had geen punten gepakt en was in de ogen van Briatore niet goed genoeg. Colapinto zou wel die drive moeten hebben, maar ook hij is nog niet zeker van een vast stoeltje in de Alpine.

Vijf races

Colapinto kreeg vijf races de kans. Hij heeft er nu drie gereden, wat betekent dat hij al over de helft is. De Argentijn heeft zich echter nog niet bewezen. Alpine heeft veel moeite gedaan om Colapinto over te halen van Williams. De interesse van het Franse team werd voor het eerst gemeld tegen het einde van 2024, voordat begin dit jaar een overeenkomst werd bereikt. Het was deze deal met Colapinto, getekend in januari, die Jack Doohan al voor de eerste ronde in Australië onder druk zette. Briatore zegt echter dat Colapinto nog niet zeker is van een zitje, ondanks de potentie die Alpine in de coureur ziet.

"Franco Colapinto - we moeten een seconde wachten om Franco te beoordelen", vertelde hij de media in Spanje op vrijdag. "Monte Carlo was erg saai en erg vervelend. Laten we eens kijken. Dit is de eerste echte race van Franco. Races (hoeveel Colapinto voor Alpine zal rijden) weet ik eerlijk gezegd niet. Ik zeg nooit vijf races, drie races, vier races, één race. We zien wel. Als Colapinto presteert, rijdt hij de auto. Zo niet, dan zien we wel. 2025 is een jaar waarin we ons moeten voorbereiden op 2026. Dus wat voor experiment ik ook moet doen, we doen het. Ik weet op dit moment niet of Franco dit seizoen blijft of niet, maar we zullen zien. Dat hangt af van de prestaties. We kijken alleen naar de prestaties - verder niets."

Williams

Colapinto kwam minder dan een jaar geleden voor het eerst de Formule 1 binnen. In Groot-Brittannië mocht de Argentijn al de eerste vrije training rijden voor Williams en in Italië nam de Argentijn het stokje over van Logan Sargeant, die op zijn beurt ontslagen werd door het team van Williams. Williams koos echter voor Carlos Sainz voor dit jaar, dus had Colapinto geen vast zitje meer.