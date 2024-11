Uitslag VT1 Las Vegas: Hamilton schenkt Mercedes 1-2tje, Verstappen vijfde

De eerste vrije training in de straten van Las Vegas is weer een feit. Op het Las Vegas Strip Circuit werd de snelste tijd genoteerd door Lewis Hamilton. Achter hem ging de tweede tijd naar George Russell. In deze belangrijke sessie werd de top drie compleet gemaakt door Lando Norris.

Onder het kunstlicht ging de eerste vrije training van het weekend van start in Las Vegas. Het was direct druk op het asfalt, maar het werd geen walk in the park voor de coureurs. De situatie was lastig, want het was zeer stoffig op de baan in het centrum van de gokstad.

Oscar Piastri trapte de sessie af, en hij zag veel van zijn collega's in zijn spiegels verschijnen. Ook Max Verstappen werd door Red Bull direct naar buiten gestuurd. Liam Lawson maakte voor het eerst kennis met de straten van Vegas, en hij meldde zijn team dat het aanvoelde alsof hij in de regen reed. Het was enorm glad, en onder meer Piastri en Charles Leclerc gingen wijd in bocht 7. Max Verstappen werd hier gehinderd door een Williams.

Momentjes

Verstappen ging iets later nog een keertje wijd. Hij verremde zich aan het einde van de Strip, ook Fernando Alonso maakte dezelfde fout. De omstandigheden zorgden voor veel van dit soort momenten, ook bij het inrijden van de pitlane. Franco Colapinto kreeg een zwartwitte vlag, omdat hij de lijn bij de pit entry had overschreden. George Russell meldde zijn team dat de lijnen hier amper te zien waren.

Russell en zijn teamgenoot Lewis Hamilton begonnen goed aan de sessie. Op de stoffige baan vinden de Mercedessen zich halverwege de training terug aan de top van de tijdenlijst. Kevin Magnussen was ook goed bezig, en de Deense Haas-coureur pushte zichzelf op de zachte banden naar de derde tijd halverwege de training.

Soft runs

Magnussen trapte de runs op de zachte banden af. Het was nog steeds enorm glad, en het was voor de coureurs dan ook makkelijk om een foutje te maken. Hamilton deed dat door ook rechtdoor te schieten bij het einde van de Strip. De Ferrari's lieten zien wat ze in hun mars hadden, en ze topten de tijdenlijst. Carlos Sainz had het wel lastig in de laatste bocht, maar daar reed Franco Colapinto ook in de weg.

De Ferrari's hielden hun snelste tijden echter niet vast. Lando Norris ging namelijk net een beetje sneller, maar de verschillen waren enorm klein. Max Verstappen had geen foutloze sessie, aangezien hij tegen opvallende problemen aan liep. Hij meldde zijn team dat zijn stuurtje vreemd deed en dat de boordradio uit zichzelf werd geactiveerd. In zijn snelste run noteerde hij op dat moment de zesde tijd.

Hamilton

Verstappen wist zich uiteindelijk nog te verbeteren naar de vijfde tijd. De problemen met zijn stuur bleven echter bestaan, want Verstappen meldde dat het stuurtje soms ineens de connectie verloor. Hij was niet de enige die sneller ging in de slotfase van de training, want ook bij Mercedes vonden ze snelheid. George Russell leek de snelste tijd te pakken, maar zijn teamgenoot Lewis Hamilton trapte het gaspedaal in in de laatste seconden. De zevenvoudig wereldkampioen noteerde de snelste tijd, voor zijn teamgenoot George Russell en Lando Norris. De verschillen tussen de coureurs waren opvallend groot.