Williams rijdt ook in Las Vegas met aangepaste livery

Het team van Williams reed in Mexico en Brazilië rond met een aangepaste kleurstelling. Deze livery met een gele motorkap viel in de smaak, maar leek slechts bedoeld voor deze twee races. Williams heeft echter bekendgemaakt dat ze hier ook mee gaan rijden in Las Vegas.

De aangepaste kleurstelling was het gevolg van een sponsordeal. Franco Colapinto's sponsor Mercado Libre ging een deal met Williams aan waardoor de wagen er anders uitzag in Mexico en Brazilië. De gele accenten vielen in de smaak bij de fans, en het deed denken aan de livery waarmee Williams eind jaren '80 en begin jaren '90 reed. Bij het team verwezen ze dan ook naar deze gouden periode.

Vandaag werd duidelijk dat Williams ook in Las Vegas met deze kleuren gaat rijden. Ditmaal wordt de gele motorkap mede mogelijk gemaakt door sponsor Keeper Security. De logo's van dit bedrijf zullen te zien zijn op de plekken waar in Mexico en Brazilië de logo's van Colapinto's sponsor stonden. Het lijkt erop dat Williams alleen in Las Vegas gaat rijden met het gele onderdeel, en dat ze in Qatar en Abu Dhabi weer teruggrijpen naar de gebruikelijke kleur. Het is niet duidelijk of Colapinto en Alexander Albon ook weer met aangepaste racepakken gaan rijden.