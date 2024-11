Colapinto wil iedereen verslaan: "Of het nu Verstappen of Zhou is"

Franco Colapinto maakt momenteel veel indruk in de Formule 1. De Williams-invaller zit nog zonder zitje voor 2025, maar hij wordt nu al in verband gebracht met Red Bull. Colapinto houdt het hoeft koel en hij blijft gemotiveerd. Het maakt hem niet uit of Guanyu Zhou of Max Verstappen zijn teamgenoot is.

Colapinto vervangt sinds de Italiaanse Grand Prix Logan Sargeant bij Williams. Het feit dat het team koos voor de Argentijn, kwam voor veel mensen als een verrassing. Het bleek een schot in de roos te zijn, want Colapinto maakt een ijzersterke indruk. Hij scoort punten, en hij is snel. Hij heeft nog geen zitje voor volgend jaar, maar volgens het geruchtencircuit zou zelfs het grote Red Bull Racing achter hem aanzitten.

Colapinto maakt zich hier niet zo druk over. Hij focust zich volledig op zijn huidige job bij Williams, en hij wijst vooral op de stap die hij moest zetten vanuit de Formule 2. Aan Cerveza Quilmes legt hij uit dat hij zijn mentaliteit moest veranderen: "Het is raar, want Fernando Alonso is twee keer zou oud als ik. Ik keek naar hem toen ik 8-9 jaar oud was, hij vocht toen met Hamilton om de titels. En nu race ik ineens tegen hem, dat is wel een beetje een shock. Maar de waarheid is, dat zodra je je helm op doet, iedereen hetzelfde is. Dat fanatisme dat je had toen je jonger was, gaat dan weg. Je wil iedereen verslaan. Die competitiviteit betekent dat het me niet uitmaakt wie mijn teamgenoot is. Of het nu Verstappen of Zhou is, het is hetzelfde. Ik wil winnen en ik wil voor ze eindigen. Als ze nog steeds je idolen zijn, dan is het lastig om ze te verslaan."