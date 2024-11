Montoya adviseert Red Bull om niet voor Colapinto te kiezen

De toekomst van Sergio Perez bij Red Bull Racing is nog altijd het onderwerp van gesprek. Door zijn teleurstellende resultaten wordt hij in verband gebracht met een vertrek. Juan Pablo Montoya stelt dat Red Bull niet moet kiezen voor de jonge Argentijn Franco Colapinto.

Colapinto maakt momenteel veel indruk als invaller bij Williams. Aangezien de Britse renstal de line-up voor volgend jaar al rond heeft, ziet men kansen bij Colapinto. De Argentijn werd in de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met het zitje van Perez. Of dit echt gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. De geruchten worden echter steeds luider, terwijl er ook een reële kans is dat Perez gewoon aanblijft.

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya denkt dat Red Bull beter niet kan kiezen voor Colapinto. De Colombiaan legt zijn mening uit aan zijn landgenoten van W Radio: "Als ik Red Bull-teambaas Christian Horner was, dan zou ik naar Williams gaan en zeggen: 'Kijk, je bent blij met Colapinto, houd hem en geef mij Sainz.' Waarom zou je het risico nemen om Checo te vervangen door een rookie. Een rookie naast Alexander Albon bij Williams zetten is ook al moeilijk, maar dat kan wel. Max Verstappen maakt geen fouten en hij stelt nooit teleur. Dat ligt dus moeilijk."