'Sergio Perez in gesprek met Alpine over mogelijke F1-comeback'

De kans is aanwezig dat Sergio Perez volgend jaar terugkeert in de Formule 1. De Mexicaan werd eerder in verband gebracht met het nieuwe team van Cadillac, maar nu lijkt het erop dat hij ook in gesprek is met het team van Alpine.

Perez verloor eind vorig jaar zijn zitje bij het team van Red Bull Racing. Hij wist in 2024 geen sterke prestaties neer te zetten en zijn achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen was zeer groot. Hij werd vervangen door Liam Lawson, die op zijn beurt werd vervangen door Yuki Tsunoda.

Perez leek de Formule 1 niet de rug toe te keren. De Mexicaan gaf aan dat hij openstond voor een terugkeer in de koningsklasse van de autosport. Eerder werd al duidelijk dat er een driejarige deal voor hem klaarligt bij het nieuwe team Cadillac. Het was echter niet zo dat hij hier iets had getekend, want er zouden meer kapers op de kust liggen.

Eerste gesprekken zijn gevoerd

Volgens The Race heeft Perez namelijk ook eerste gesprekken gevoerd met het team van Alpine. Het zou gaan om een mogelijk zitje voor volgend seizoen. Het medium meldt dat de entourage van Perez eind vorig jaar voor het eerst contact zocht met Alpine. Er werden eerste gesprekken gevoerd met Flavio Briatore om te kijken wat er mogelijk was voor volgend jaar.

Vooralsnog ziet Alpine Perez niet als de grootste kanshebber voor een zitje, zo stelt The Race. Dat betekent niet dat ze het uitsluiten, want ze zouden wel openstaan voor het idee. De Franse renstal bevindt zich nu immers in een lastige positie op het gebied van de coureurs.

De onzekere situatie bij Alpine

Pierre Gasly lijkt een zekerheidje te zijn, maar over het tweede zitje is veel geschreven. Deze week werd Jack Doohan teruggezet naar de reservebank, en Franco Colapinto krijgt nu de kans. Daarmee is niet gezegd dat hij de naam voor de toekomst is, want hij krijgt de aankomende vijf races de kans. Daarna volgt er voor de Britse Grand Prix een evaluatie. Verder heeft Alpine ook nog reservecoureur Paul Aron onder contract staan.

Ook op commercieel gebied kan Perez zeer aantrekkelijk zijn voor bijvoorbeeld Alpine. Hij heeft immers nog altijd de steun van de steenrijke Mexicaanse zakenman Carlos Slim Domit. De zakenman was afgelopen weekend ook aanwezig in Miami.