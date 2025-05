Iconisch circuit heeft plan bedacht om op F1-kalender te blijven

Het Formule 1-seizoen gaat over anderhalve week verder met de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola. Het contract met het circuit loopt eind dit jaar af, maar in de regio Emilia-Romagna willen ze er alles aan gaan doen om op de kalender te blijven.

Het circuit van Imola is een historische plek in de Formule 1. De baan is populair onder de fans en voor de coureurs vormt het een uitdaging. Jarenlang stond de race op de kalender onder de naam Grand Prix van San Marino. Na 2006 verdwenen ze van de kalender, maar in coronajaar 2020 keerde Imola terug onder de naam Emilia-Romagna.

De kans is groot dat ze na dit jaar van de kalender gaan vallen. Het contract loopt af, en het is geen geheim dat de Formule 1 graag meer races buiten Europa wil organiseren. Onder meer in Rwanda, Zuid-Afrika en Argentinië hebben ze interesse in een plekje op de kalender.

Terugkeer van San Marino

In Emilia-Romagna hebben ze een plannetje bedacht, en willen ze de naam San Marino terugbrengen. Dit kan nuttig zijn om te voorkomen dat er formeel gezien twee Italiaanse races zijn. Gouverneur van Emilia-Romagna Michele De Pascale laat aan Motorsport.com weten dat het wordt besproken: "Het is een plan dat we serieus onderzoeken. Als het probleem is dat er niet twee Grands Prix in één land mogen plaatsvinden, dan hebben we daar al eerder een oplossing voor gevonden. Dat kunnen we weer doen."

Gesprekken aanstaande

Het heeft een reden dat men in Imola nu deze stap wil gaan zetten. Tijdens het raceweekend gaan ze namelijk om tafel met Formule 1-CEO Stefano Domenicali. Een mogelijke contractverlenging en een plaatsje in het aanstaande roulatiesysteem kunnen dan tot de mogelijkheden behoren.

Alhoewel er veel hordes zijn die moeten worden genomen, blijft De Pascale strijdbaar: "Imola en deze regio vertegenwoordigen de Italiaanse identiteit als geen ander. De Motor Valley is hét centrum van innovatie binnen de Europese auto-industrie. De middelen zijn er, en die staan zelfs ingeboekt voor 2026."