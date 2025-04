'Mercedes wil Red Bull destabiliseren door Verstappen weg te kapen'

De geruchten over de toekomst van Max Verstappen zijn nog niet verdwenen. Hij wordt nog altijd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Juan Pablo Montoya denkt dat dit ook een manier kan zijn om Red Bull te destabiliseren.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar zijn toekomst is onzeker. Door de mindere resultaten van het team, wordt hij in verband gebracht met een vertrek. Hij wordt vooral in verband gebracht met een stap naar Mercedes of Aston Martin. In het geval van Mercedes zou dat betekenen dat George Russell of Andrea Kimi Antonelli moet vertrekken. Beide coureurs beschikken over een aflopend contract, en eerder werd er vooral naar Russell gekeken.

Wie moet er weg bij Mercedes?

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya heeft er een duidelijke mening over. Die deelt hij met AS: "Ik denk dat Toto Wolff dan met Russell gaat zitten en zegt: 'ik wil jou hier houden, maar we gaan met Max in zee. Als je je comfortabel voelt bij het idee om tegen Max te racen en met hem samen te werken, dan is het stoeltje van jou, anders staat de deur open'."

Montoya vindt dat een realistisch scenario: "Ik denk dat dat in de toekomst gaat gebeuren. We gaan het zien. Ik denk dat Antonelli vast wel een andere plek zal vinden om te kunnen racen, daar zorgt Mercedes wel voor. Ik weet alleen niet waar, want er zijn niet veel opties."

De gevolgen voor Red Bull

De Colombiaan stelt dat Mercedes een goede reden kan hebben om Verstappen vast te leggen: "Als ze echt een kans hebben om Max vast te leggen, dan zullen ze dat doen. Aan de ene kant om Max bij het team te halen, maar aan de andere kant ook omdat ze dan de kans hebben om Red Bull te destabiliseren. Als je Max daar weghaalt, wie houden ze dan over? Drie coureurs die niet finishen, of geen punten pakken."