Horner spreekt opvallende Sainz-geruchten tegen

Het is geen geheim dat Sergio Perez onder druk staat bij Red Bull Racing. De Mexicaan presteert niet goed, en de kans is groot dat hij voor 2025 aan de kant wordt geschoven. In Brazilië werd Carlos Sainz in verband gebracht met Red Bull, maar volgens Christian Horner klopt daar niets van.

Perez verlengde eerder dit jaar zijn contract bij Red Bull, maar de kans wordt steeds kleiner dat hij in 2025 voor het team rijdt. De prestaties van Perez zijn zeer teleurstellend, en meerdere coureurs worden gelinkt aan Red Bull. In Brazilië gingen er geruchten rond over Franco Colapinto, en Red Bull-teambaas Christian Horner werd zelfs gespot in het onderkomen van Williams. De geruchten namen al snel een andere wending.

Speculatie

Horner zou bij Williams niet hebben gesproken over Colapinto, maar over Carlos Sainz. De Spanjaard stapt na dit jaar over van Ferrari naar Williams. In gesprek met Talksport wordt Horner geconfronteerd met de geruchten over Sainz: "Er wordt altijd veel gespeculeerd in de paddock van de Formule 1. Carlos Sainz is volgend jaar een Williams-coureur. Bovendien is Carlos een geweldige coureur. Hij won onlangs in Mexico en ik denk dat hij heel goed gaat zijn voor het team."

2025

Sainz heeft een verleden bij Red Bull, en hij presteert zeer solide. In de afgelopen jaren hebben er vreemdere transfers plaatsgevonden, maar Horner blijft bij zijn standpunt. Als de interviewer vraagt of er echt geen kern van waarheid zit in de mogelijkheid dat Sainz naar Red Bull gaat, is Horner duidelijk: "Sainz? Nee, Carlos is toegewijd aan Williams en hij maakt geen onderdeel uit van onze plannen voor 2025."