Het team van Sauber heeft de line-up voor 2025 rond. Vandaag kondigde het team de komst van Gabriel Bortoleto aan. De Braziliaan wordt gezien als een groot talent, maar hij is niet bekend bij het grote publiek. Bortoleto kan ver komen, en hij wordt al veel langer gesteund door grote namen.

De aankondiging van Bortoleto kwam vanochtend niet als een verrassing. Sauber kondigde in de vroege ochtend aan dat ze afscheid gaan nemen van Valtteri Bottas en Guanyu Zhou. Het huidige rijdersduo komt niet in de plannen voor de toekomst voor, terwijl Bortoleto al maanden wordt gezien als een optie. Hij werd met veel bombarie aangekondigd, en ook bij Audi zijn ze enorm blij met zijn komst.

Bortoleto's naam werd begin augustus voor het eerst gelinkt aan Sauber. Het Italiaanse medium Formu1a.Uno meldde toen dat kersvers Audi-kopstuk Mattia Binotto interesse toonde in Bortoleto. Daarna ging het snel en, werd zijn naam steeds vaker genoemd bij het Zwitserse team. Ook onder meer Mick Schumacher en Bottas werden gezien als een optie, maar nu zijn ze dus afgetroefd door een relatief onbekende Braziliaan.

Het begin

Gabriel Bortoleto Oliveira werd op 14 oktober 2004 geboren in Osasco in São Paulo. Op jonge leeftijd zette Bortoleto zijn eerste stapjes in de autosport. In 2012 nam hij voor het eerst deel aan een kartkampioenschap in Brazilië, en hij maakte al snel naam. Hij reed tot en met 2019 in de karts, en daarna maakte hij de overstap naar de echte auto's. Hij had inmiddels de stap gezet naar Europa, en in 2020 was het zover. Hij verscheen aan de start van de Italiaanse Formule 4 voor het team van Prema.

Bortoleto bleek een snelle leerling te zijn, en in zijn eerste seizoen wist hij een race te winnen in Mugello. Hij sloot het seizoen af op de vijfde plaats in het kampioenschap. Na één seizoen verliet hij deze klasse en zette hij de volgende stap op de internationale autosportladder. In 2021 debuteerde hij in het FRECA-kampioenschap, maar hij kende een terugvalletje. Hij scoorde 44 punten, en dat was goed voor vijftiende plaats in het kampioenschap. In 2022 ging het een stuk beter, en eindige hij als vijfde. Zijn talent was inmiddels opgevallen bij de kenners. Bortoleto tekende een contract bij het managementbureau A14, waar Fernando Alonso de mede-eigenaar van is.

Kampioen

Onder de vleugels van Alonso zette Bortoleto zijn volgende stap in zijn autosportloopbaan. Hij tekende een contract bij Trident op te gaan rijden in de Formule 3. In 2023 maakte hij zijn debuut in de klasse in het voorprogramma van de Formule 1. Voor de ogen van de grote teams uit de koningsklasse vertoonde hij zijn kunsten. Hij schitterde, en als rookie schreef hij de titel op zijn naam. Bij McLaren hadden ze genoeg gezien, ze gaven Bortoleto een contract.

Trost poseerde Bortoleto voor een persfoto naast de iconische McLaren van Ayrton Senna. Senna is een icoon in Brazilië, en hij is het grote voorbeeld van Bortoleto. Senna was al tien jaar dood toen Bortoleto werd geboren, maar zoals bij veel jonge Brazilianen kende hij de legende van de drievoudig wereldkampioen. Senna speelt een belangrijke rol in Bortoleto's leven, en dat is ook terug te zien op het helmdesign waar hij dit jaar mee rijdt.

Senna

Bortoleto draagt Senna's kleuren dit jaar in de Formule 2. Na 2023 zette hij direct weer een stap en werd hij gestald bij het team van Invicta. In de kanariegele wagen van het team laat hij regelmatig mooie dingen zien. Sinds de weekenden op Imola en Monaco doet hij dat in de kleuren van zijn grote held. En dat gaat hem goed af. Na een lastige start zette hij reuzenstappen, en dat bracht hem naar de kop van het klassement. Hij maakt alle kans op de titel, en bij Sauber waren ze overtuigd van zijn stuurmanskunsten.

Tijdens het Braziliaanse raceweekend lekte uit dat Sauber de knoop door had gehakt. De keuze was gevallen op Bortoleto, en vandaag kwam de bevestiging. Vanaf volgend jaar is hij de teamgenoot van de ervaren Nico Hülkenberg, die zeventien jaar ouder is dan hij. Zijn stap naar Sauber betekent wel dat Bortoleto afscheid moet nemen van McLaren, het Britse team dat hem in de afgelopen jaren steunde. Eerder dit jaar geven ze hem zelfs een kans tijdens een test op de Red Bull Ring.

Nieuwe raceheld

Met Bortoleto heeft Brazilië ook weer hun eigen raceheld. De Formule 1 is groot in Latijns-Amerika, en de hype rondom de 20-jarige coureur kan nu losbarsten. Franco Colapinto bewees dit jaar dat hij met één goed resultaat een heel land kan laten ontploffen. Het is realistisch scenario voor Bortoleto. Voor het eerst sinds Felipe Massa in 2017 heeft Brazilië weer een vaste coureur op de grid staan. Voor Bortoleto gaat een droom in vervulling, hij treedt in de voetsporen van al zijn legendarische landgenoten. Dertig jaar na de dood van zijn held Senna heeft Bortoleto het voor elkaar: hij heeft de Formule 1 bereikt.